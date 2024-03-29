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娛樂

58歲黎明詩不敵癌魔 睡夢中離世 好友梁思浩：希望大家掛住佢嘅笑容同歌聲

【明報專訊】1990年代玉女歌手黎明詩昨晨睡夢中離世，終年58歲。黎明詩患癌症，過去大半年積極抗癌醫治，她淡出娛樂圈多年，但跟圈中朋友保持聯絡，是眾人心中的甜姐兒，對她驟然逝世感難過。黎明詩昔日加入樂壇短短6年，玉女清純形象加上甜美笑容迷倒不少男歌迷，成為偶像歌手，令人印象深刻，當年軟硬天師歌曲《廣播道Fans殺人事件》也將她的名字當歌詞唱：「黎明詩我哋支持你。」黎明詩1998年婚後淡出娛樂圈，之後離婚收場，並於2017年「出櫃」，公開有同性密友Kelly，當時引起熱議，似她的金曲《敢恨敢愛》。

娛樂組

黎明詩患癌病，一直低調靜養，只有相熟的朋友知道，在她抗癌期間默默打氣，昨日傳出她的死訊，令很多圈中人感突然。梁思浩之前已知道黎明詩患癌，昨日接獲好友死訊感非常心痛。他表示黎明詩在過去一年很叻地面對，一班朋友也陪住她抗病。梁思浩希望大家給予黎明詩家人及其同性密友Kelly空間，「佢好叻，對朋友好，有義氣，我哋好唔捨得，希望大家掛住佢嘅笑容同歌聲」。

張立基傷心哽咽︰好惋惜

黎明詩1990代初入行，當時以新人身分跟張立基合唱《異性相吸》，負責的rap「真係嘥心機，日日送花嚟，點樣先心死？快啲返屋企，本小姐無你咁冤氣，唔該你啦張立基」，成為當時街頭流行的口頭禪。昨日張立基回覆《明報》，傷心得哽咽道︰「我都收到消息。我哋《流行經典50年》有個群組，啱啱何婉盈發咗詩妹嘅死訊，真係可惜！我聽到時好突然，好唔開心，大家相識咗咁耐，又合唱過，真係覺得好惋惜！」張立基指黎明詩未曾在群組內透露半句，不知道對方有癌症。

隨母英國生活 回港被星探發掘

黎明詩的父親是粵劇演員黎家寶，其中一名弟弟是商台DJ黎榮業。黎明詩一歲時隨母到英國，4歲回港跟隨父親，至中二再返回英國升學，跟再婚的母親生活。1986年，她回港放暑假被星探發掘，拍攝飲品、護髮素等廣告，未幾又獲邀參演首齣電影《代客泊車》；她曾與妹妹一同參加首屆英國華埠小姐，分別獲得亞軍和季軍。黎明詩與家人回流香港後，曾到新藝城當製片助理，為《長短腳之戀》尋找拍攝場景，也有繼續拍廣告及唱和音。

封「玉女歌手」 婚後淡出娛樂圈

1987年，黎明詩參加無綫電視新秀歌唱大賽，翌年再參加亞視的亞洲太平洋歌唱大賽，之後正式加入娛樂圈，拍攝過《霸王花》及《獄中龍》等電影。1990年簽約百代唱片，翌年推出首張個人專輯《Besame》，並獲金唱片成績。黎明詩該年在樂壇頒獎禮獲得多個新人獎，因樣子甜美、形象健康，被封為「玉女歌手」。她先後推出6張個人唱片，最後是《真的掛念您》（新曲 + 精選）便淡出。1998年，黎明詩與銀行高層Eric Fung結婚，婚後主力照顧家庭，但最終離婚收場。黎明詩曾形容當年結婚的決定，是不太適應娛樂圈的生存模式，遇到結婚對象便覺得是時候步進另一階段，就是結婚，做家庭主婦，做人妻。

離婚後「出櫃」 認愛同性密友Kelly

黎明詩退隱多年，曾返回英國協助家人打理生意，2017年再回到舞台，獲邀亮相無綫歌唱節目《流行經典50年》，當時被爆有同性密友Kelly。黎明詩公開「出櫃」，表示跟Kelly早於30年前在英國認識，對方在當地讀書，後來她們在港重遇並發展成戀人。黎明詩大方承認同性戀情，說是人生另一階段，又稱之前的婚姻都有陰影和影響，只想找個合得來又好傾的伴，希望可長久些。2019年她跟胡渭康、林利、文佩玲、何婉盈、莫鎮賢、陸家俊及黃翊等舉行《我們的主打歌演唱會》，曾表示想復出樂壇。

相關字詞﹕張立基 梁思浩 玉女歌手 黎明詩

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