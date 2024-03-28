明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《捉鬼敢死隊：冰封魅來》 除了懷舊 再沒然後

【明報專訊】今年正值《捉鬼敢死隊》上映40周年紀念，電影公司乘勢推出最新一集《捉鬼敢死隊：冰封魅來》（Ghostbusters: Frozen Empire），內容大玩懷舊和致敬，例如故事背景重返發源地紐約，元祖級主角標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）和安妮朴斯（Annie Potts）繼續客串，戲中經典綠色口水怪亦再度登場。除此之外，新片還有什麼可觀之處？

上集編劇執導

2021年上映的《捉鬼敢死隊：魅來世界》最大賣點，正是《Juno少女孕記》導演積遜懷文（Jason Reitman）子承父業，代替《捉鬼敢死隊》第一及二集導演艾芬懷文（Ivan Reitman）並延續該系列的精神與情懷。今集積遜功成身退，《捉鬼敢死隊：冰封魅來》改由上集監製兼編劇基爾肯南（Gil Kenan）執導，無論故事及笑料都變得「兒童向」，明顯為吸引年輕觀眾入場，但又不想得失老主顧，夾硬加插舊人鬼角色，結果變成兩頭唔到岸，情况相當尷尬。

美國票務網站Fandango去年底向超過8000名觀衆調查「2024年最期待十大電影」，結果《捉鬼敢死隊：冰封魅來》排第3位，僅次於《死侍3》（Deadpool 3）和《嘩鬼家族2》（Beetlejuice Beetlejuice）之後。《捉》片上周五（22日）在美國開畫，首周末3日票房收4500萬美元（約3.5億港元）成為票房冠軍。另外，截稿前「爛番茄」網站綜合232篇影評文章，《捉》片獲得不及格的44%，然而觀眾好感度高達84%，正好符合問卷調查結果。

今集故事講述《蟻俠》保羅路德（Paul Rudd）、《失蹤罪》嘉莉浣恩（Carrie Coon）、《怪奇物語》芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）與《天賦的禮物》麥根娜姬絲（Mckenna Grace）合力制止鬼王重生後，無論在公在私，關係更進一步，不單成為捉鬼敢死隊的中堅拍檔，保羅更融入嘉莉家庭，成為芬和麥根娜的「繼父」。

舊角色戲分不多

隨着另一鬼王再現人間，紐約變成冰天雪地，新舊兩代捉鬼敢死隊合力抵抗，加上《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）扮演祖傳「馭火師」協助，最後當然邪不勝正。新片故事簡單，沒有多餘枝節，令到薄弱劇情更覺空洞，就算新增馭火師等角色，亦不過為了搞笑，對劇情推進毫無幫助。舊角色以標梅利戲分最少，僅出數個鏡頭，卻總是流露老大不情願的表情，令人摸不着頭腦；另一《捉鬼敢死隊》元老級演員安妮朴斯亦奉命回歸，負責插科打諢，同樣可有可無。

據報今集製作費1億美元（約7.8億港元），估計視覺特技效果支出不成正比，無論是電影開場出現的溝渠惡龍、經典角色綠色口水怪，抑或壓軸亮相的鬼王都製作粗糙，尤其後者鋪排多時，以為大鬧紐約甚至冰封全球？結果僅在消防局現真身，輕易擊敗捉鬼敢死隊，直至麥根娜姬絲一出手便把它收拾，令人覺得草草收場。

新片主題是懷舊和致敬，從角色（標梅利等人）、場景（紐約消防局）、劇情（麥根娜被鬼魂附身）無不對應首兩集，就連棉花糖鬼及口水怪再次亮相，無非為掀起集體回憶，事實只反映編劇技窮。直至電影放映完畢，片尾出現「To Ivan」字句，藉以悼念前年離世的元祖級導演艾芬懷文，對於《捉鬼敢死隊》忠實粉絲來說，或許才是全片最感動之處。

上映日期：3月21日

相關字詞﹕卡苗蘭哲尼 丹艾克萊 安妮朴斯 標梅利 麥根娜姬絲 芬禾夫赫特 嘉莉浣恩 保羅路德 捉鬼敢死隊：冰封魅來 開箱

上 / 下一篇新聞