《3體》Netflix首播收視屈居亞軍

Netflix上周的英語節目收視同樣受到關注，改編內地科幻小說作家劉慈欣同名作品的《3體》，本月21日首播，由《少年的你》曾國祥執導首兩集，劇中根據原著小說呈現文革場面，上架短短4日，錄得1100萬觀看次數，僅少於冠軍《瘋狂紳士幫》約70萬，位列第2。另外，共3部紀錄片集登上英語節目十大收視：《兇殺最前線紐約：重案第一手偵查錄》、《驚世轉捩點：原子彈與冷戰》及《以愛之名：青少年矯正計劃內幕揭秘》分別排第3、第7及第8位。Netflix引入舊劇《神探阿蒙》合共8季，第1季亦登上收視榜第6位，可惜未有在香港區播放。

非英語電影方面，法國喜劇《Cat & Dog》以670萬觀看次數登頂，土耳其電影《偷心藝術》和印度片《鋼翼戰士 》分佔亞季。本月19日首播的韓國競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰2》，以610萬觀看次數，在非英語節目收視榜稱冠。墨西哥劇《冒險奪寶團》及西班牙《鐵腕毒權》位列第2及第3。除了《體能之巔2》來自韓國之外，韓劇《淚之女王》、《低谷醫生》及《炸雞奇遇記》分別排第4、8及第10位。