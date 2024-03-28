T-ara前成員雅凜自殺昏迷 新歡發現送院 曾遭前夫家暴

雅凜2019年8月宣布與比她年長兩歲的圈外男友奉子成婚，原定2020年2月出嫁，但因懷孕而提前至19年10月舉行婚禮，至今育有分別5歲及1歲兒子。遺憾的是這場婚姻並不美滿，去年12月她承認跟丈夫辦理離婚手續，又自爆有新歡，期待回復單身後，與現任男友再婚。由於網民不知內情，有人留言狠批她貪新厭舊，拋夫棄子。

留遺書尋短

相隔3個月後，韓媒昨日報道雅凜在凌晨留下遺書後自尋短見，男友發現隨即將她送院搶救，截稿前仍昏迷不醒，令歌迷擔心不已。事後新歡透過社交媒體感謝粉絲和親友關心，同時呼籲各界停止滋擾，「她仍未回復意識，請大家自制一下」，並祈求女友平安蘇醒。

據韓媒《OSEN》昨日報道，雅凜本月2日及25日分別透過Ig撰寫長文，揭發丈夫長期家暴她及虐待兒子的真相，又公開她被丈夫打傷面部，並遭他撕破裙子的照片佐證。韓媒猜測她在處理離婚官司期間，承受巨大精神壓力之餘，又為兒子遭生父虐待而感到難過及內疚，加上網民的惡意留言，以及騙徒假借她名義向親友斂財等連環打擊下，終走上自毁之途。

曾透露丈夫虐兒

雅凜本月2日的帖文透露，5歲長子最近向她憶述被虐過程，丈夫不單曾向兒子吐口水，又打他的頭和揑他身體，更曾在他的面上便溺，雖然兒子曾哀求但無阻父親惡行，「從兒子身上的瘀傷，加上他的口供，足以證明事實可信」，痛斥丈夫不單家暴她，連孩子都不放過，她已蒐集足夠證據，定會在這場「戰鬥」中取得勝利。

雅凜其後在本月25日再撰長文，重提2021年11月丈夫曾把她強壓牀上並出手緊掐其頸的慘痛經歷，當時她想過離婚，但因男方下跪求原諒，一時心軟故未有報警驗傷。2022年她再懷孕，丈夫故態復萌，要求她墮胎，但她不肯，只好返回娘家安胎，產後獲悉丈夫在分居期間經常流連夜店，就連長子患上腦脊髓膜炎也置之不理，終於令她死心，加上結識曾是T-ara粉絲的新歡，決定入稟申請離婚，然後重新做人。

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