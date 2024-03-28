【娛樂場】《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》 神預言港鐵申請加價

剪不斷理還亂的男女關係

《絲絲》以男女主角分手為始，延伸出曾經相愛的情侶，在分手過後兜兜轉轉又走進對方的生活圈，藕斷絲連。劇情講述瑪嘉烈（廖子妤飾）和大衛（陳湛文飾）分手後，瑪嘉烈與名廚烈火（傅孟柏飾）展開新一段戀情；在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅飾）鳥倦知還，和大衛共同經營「大文號」水餃店。

Diamond主內製作水餃，大衛主外招呼客人，甚有互補的默契。工作以外，兩人試着為尋常日子增添滋味，搬到附近成為鄰居。兩個剛經歷失戀的寂寞靈魂，互相扶持，相濡以沫……當瑪嘉烈和大衛都以為各自與他人展開新一章，命運又悄悄把二人微妙地連繫在一起。

原來還有很多人未睇《綠豆》

《絲絲》播映前南方舞廳在社交平台發文分享感受，「十年前，《瑪嘉烈與大衛的最初》 和大家見面，十年後，《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》和大家見面。這對虛構的情侶和大家一樣，這些年都經歷了不少變化。所有事情、人物都會隨着時間改變。今天這對瑪嘉烈和大衛又給予大家另一種感覺，這是正常的，十年前的你和現在的你都改變了不少，對嗎？《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》將要播出，收到不少查詢──『有沒有林海峰金句？』『主題曲誰唱？』『趙子龍會不會出現？』『大衛會不會和瑪嘉烈復合？』諸如此類關於劇集問題，即將有分曉。不過，最多人問的一條問題是 『沒有看過《綠豆》，可以嗎？』沒。有。看。過。綠。豆。真的嗎？有人沒有看過《綠豆》？《綠豆》被認為是一齣上佳作品，播出時有不少迴響，但原來有很多人都沒有看過；恍然大悟，以為創造經典，原來不過微塵；不放大自己，世界便會更大。事如春夢了無痕，發生過的，應當作一場夢，什麼痕迹也沒有……」

逐一解開網民疑團

《絲絲》今晚（28日）播第4集，解開網民種種疑問，這一輯「趙子龍」沒有出現，沒有林海峰金句，新主題曲《輕輕帶過》由廖子妤主唱；沒有看過《綠豆》也可以看，不會覺得「唔知頭唔知路」。南方舞廳形容新加入的觀眾「沒有過去的羈絆，自有另一番體驗」。

此外，《絲絲》首集搞笑被指有神預言，劇中瑪嘉烈與大衛在家中閒談，提及新聞報道港鐵向政府申請加價。剛巧翌日現實新聞報道也有港鐵今年按可加可減機制，可加票價3.09%。南方舞廳於社交網將劇集截圖跟新聞對比，搞笑寫道：「大衛除咗有預感瑪嘉烈會同佢分手，亦都預感到港鐵又加價。」

《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》 ViuTV（99台）

星期一至五 晚9時半