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娛樂

群星拱照陳淑芬 汪明荃胡楓獻聲助興

【明報專訊】《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》日前在澳門舉行，集老、中、青三代藝人演出，包括胡楓、汪明荃、張智霖、譚耀文、謝天華，還有《聲夢傳奇》的年輕歌手。譚耀文出場時稱適逢陳太（陳淑芬）生日，帶領全場觀眾向壽星說生日快樂。張智霖曾是陳太公司天聲娛樂旗下藝人，他獻唱《歲月如歌》外，又唱羅文的《幾許風雨》，勾起大家集體回憶，陳太在台下大叫張智霖做「男神」。

汪明荃獻唱《勇敢的中國人》，表示很開心參與陳太的派對，「我們兩個可說是同期出道，大家的工作崗位不同，我在鏡頭前，陳太做幕後。當年我加入華星做過兩張唱片，一張叫《傾城之戀》，是陳太幫我製作，雙封面唱片，是當年少有的。非常敬佩陳太在樂壇，不但栽培了很多本地歌手，還將很多外國好音樂引入香港」。胡楓壓軸出場，在舞蹈員陪同下演繹《情花開》，「陳太所製作的節目，很多觀眾非常之欣賞，祝願她繼續為娛樂圈發熱發光」。演唱會尾聲，陳太上台向觀眾道謝：「好多謝半世紀有你們陪伴我一起共同度過。」

甄妮染疫擔心老友記

此外，甄妮日前專程由台灣來港參加陳太壽宴，昨日她在社交網透露出席宴會後「中招」，感染新冠病毒，發燒39度，全身劇痛，「避了多年沒事，這趟HK回來『中標』，不知該哭還是該笑，希望大家沒事才好」。她還擔心晚宴中很多「70+」的老友。

娛樂組

相關字詞﹕陳淑芬（陳太）

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