群星拱照陳淑芬 汪明荃胡楓獻聲助興

汪明荃獻唱《勇敢的中國人》，表示很開心參與陳太的派對，「我們兩個可說是同期出道，大家的工作崗位不同，我在鏡頭前，陳太做幕後。當年我加入華星做過兩張唱片，一張叫《傾城之戀》，是陳太幫我製作，雙封面唱片，是當年少有的。非常敬佩陳太在樂壇，不但栽培了很多本地歌手，還將很多外國好音樂引入香港」。胡楓壓軸出場，在舞蹈員陪同下演繹《情花開》，「陳太所製作的節目，很多觀眾非常之欣賞，祝願她繼續為娛樂圈發熱發光」。演唱會尾聲，陳太上台向觀眾道謝：「好多謝半世紀有你們陪伴我一起共同度過。」

甄妮染疫擔心老友記

此外，甄妮日前專程由台灣來港參加陳太壽宴，昨日她在社交網透露出席宴會後「中招」，感染新冠病毒，發燒39度，全身劇痛，「避了多年沒事，這趟HK回來『中標』，不知該哭還是該笑，希望大家沒事才好」。她還擔心晚宴中很多「70+」的老友。

娛樂組