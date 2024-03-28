陳家樂為掙奶粉錢向林家棟搲撈

【明報專訊】林家棟、陳家樂、廖子妤、劉偉強、張繼聰和白只等昨日到銅鑼灣時代廣場出席香港剪輯協會《螢幕後的魔法》展覽揭幕活動，眾人即場打掌印。家棟和家樂一同受訪，家棟透露其監製的電影，很多都親自操刀剪接，例如《殺出個黃昏》，「剪接都難，要1秒剪4格，過程學到很多東西，剪接是好奇妙的東西，可以改寫整部戲，好似《金手指》，家樂出場10幾秒，已經好精彩，令人眼前一亮。他在片中演得特別出色，尤其喜歡聽家樂講粗口，因他平時好乖仔，今次完全不同，我未跟家樂合作過，有機會都想跟他合作」。家樂即自薦，知道家棟計劃開拍《殺出個黃昏2》，希望演出一角，「我很喜歡家棟哥，希望他畀機會我搵奶粉錢」。