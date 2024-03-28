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娛樂

陳家樂為掙奶粉錢向林家棟搲撈

陳家樂自薦演林家棟《殺出個黃昏2》 連詩雅7月擇日分娩

【明報專訊】林家棟、陳家樂、廖子妤、劉偉強、張繼聰和白只等昨日到銅鑼灣時代廣場出席香港剪輯協會《螢幕後的魔法》展覽揭幕活動，眾人即場打掌印。家棟和家樂一同受訪，家棟透露其監製的電影，很多都親自操刀剪接，例如《殺出個黃昏》，「剪接都難，要1秒剪4格，過程學到很多東西，剪接是好奇妙的東西，可以改寫整部戲，好似《金手指》，家樂出場10幾秒，已經好精彩，令人眼前一亮。他在片中演得特別出色，尤其喜歡聽家樂講粗口，因他平時好乖仔，今次完全不同，我未跟家樂合作過，有機會都想跟他合作」。家樂即自薦，知道家棟計劃開拍《殺出個黃昏2》，希望演出一角，「我很喜歡家棟哥，希望他畀機會我搵奶粉錢」。

家樂稱10年前曾學過剪片，當時演出簡君晋執導的首部電影，對方知道他工作量不多，片酬只有萬多元，便將手頭上部分攝影工作交給他，又教他剪片，之後他跟朋友合資開了間婚紗攝影公司，用萬多元片酬買了部相機，「我就用這萬幾蚊，掙了10倍錢，感謝簡君晋傳授剪接技巧及介紹工作給我。婚紗攝影公司我已經退股，交由朋友打理，不過我結婚都是這公司幫我影相」。準爸爸家樂透露太太連詩雅預產期7月底，因擇日開刀，要夾他和太太出生時辰，為怕時辰有誤，到醫院查詢，發現原來申請需時。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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