【開箱】《威龍殺陣》 積基倫荷變身「張家輝」 激戰拳拳到肉

綜合格鬥前冠軍受聘酒吧保鑣

《威龍殺陣》講述Dalton是綜合格鬥前冠軍，曾在擂台擊斃對手而自責內疚，淪落地下拳賽打假拳；獲Frankie邀請到其位於佛羅里達礁島群的酒吧Road House當保安主管，因而認識了在當地經營書店的父女Stephen和Charlie。Road House的顧客經常打架，Dalton於是教導兩名職員如何應對，贏得一致掌聲；但他同時很快發現，Frankie邀請他到當地，不止顧客經常惹事，Road House地皮被毒梟Brandt看中要發展成豪華度假村，卻遭Frankie拒絕，Brandt遂派員上門教訓Dalton，怎料被他逐一擊退，送這群嘍囉到醫院時更邂逅了女醫生Ellie。此時受Brandt正在服刑父親所託的瘋狂殺手Knox亦掩至，誓要拿下Dalton。

重拍柏德烈史韋兹《拳霸街頭》

《威龍殺陣》重拍《致命距離》路迪夏靈頓（Rowdy Herrington）執導的同名電影，1989年在港上映時名叫《拳霸街頭》，由《人鬼情未了》柏德烈史韋兹（Patrick Swayze）扮演主角Dalton，不過內容跟新版本略有出入，例如舊版Dalton是專業保鑣而非拳擊手，與當地人的友情、角色背景也不一樣；原著中的師父角色，新版從缺；舊版本中Dalton為復仇對惡霸及其手下大開殺戒，最後獲村民掩護，新片中改為獲Ellie的黑警父親「放生」；Dalton受酒吧老闆聘用、與女醫生的感情線等，新舊版本則基本一樣。

《拳霸街頭》由其時當紅的柏德烈史韋兹擔正，後者自《辣身舞》後被視為性感偶像，為演身手不凡的保鑣角色，練就渾身肌肉；不過該片當年無論票房和口碑皆一般，甚至獲提名金草莓爛片獎，多年以後卻被奉為cult片經典，在美國的有線頻道曾獲票選為最多人收看的舊片之一，2006年亦推出過續集。MGM電影公司11年前計劃重拍，邀《狂野時速》洛高漢（Rob Cohen）執導，並由綜合格鬥女拳手出身的《轟天猛將3》朗達露絲（Ronda Rousey）擔正，其後改由《忘了，忘不了》尼克卡薩維堤（Nick Cassavetes）出任編導，直到2021年再改由積基倫荷主演，德格里文執導。

為角色接受嚴格訓練

積基倫荷並非首次扮演拳手，2015年的《再戰擊情》已演過一次，今次拍《威龍殺陣》依然為角色預備一整年，接受嚴格的體能訓練，包括減重9公斤、激減體脂、每星期至少3次高強度訓練，只為操出結實胸腹肌及人魚線；事實上片中的Dalton本來人生絕望，甚至想過輕生，卻在偏遠的酒吧，為了保護想保護的人，重新找到人生方向，無論角色體型及經歷，就像《激戰》中的張家輝一樣。《威》片邀請到綜合格鬥名將麥基哥（Conor McGregor）扮演Knox一角，演瘋狂殺手，一出場背部全裸，加上拳拳到肉，十分搶鏡；尾聲跟積基倫荷的埋身肉搏，亦被視為全片的高潮動作戲。雖然美媒《Variety》的影評指此片像是「積遜史達咸（Jason Statham，動作演員）電影，由尊尼頓狄米（Jonathan Demme，《沉默的羔羊》金像導演）執導」，但亦有不少人批評片中的動作場面使用太多電腦特效。此片劇本亦有不少瑕疵，例如Ellie的黑警父親十分腐敗，父女關係很差，他亦一度想除去Dalton，但毒梟Brandt綁架Ellie後，他態度完全改變，甚至願意放走Dalton，似乎不大合理。

電影結尾Dalton把贓款轉贈Stephen父女，他則隻身離開；如積基倫荷所言，要拍續集並非不可能，反正這類由頭打到尾的爽片，總有捧場客。