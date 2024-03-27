曾三度開刀 阿諾舒華辛力加自爆裝心臟起搏器

阿諾舒華辛力加曾三度接受心臟瓣膜手術，最早於1997年，「據稱每個（瓣膜）可以保持12至15年」。其後於2018及2020年接受更換心臟瓣膜手術，阿諾指手術後跟醫生保持緊密聯繫，監測心跳有否異常，並於本月的檢查後接受醫生建議安裝起搏器，尤其他即將要為影視串流平台Netflix新劇《FUBAR》第2季開工，更加需要健康體魄。

另外，阿諾舒華辛力加的女婿兼《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）有份主演的《侏羅紀世界》，經過三部曲之後將開啓新故事，美媒報道，新片將由《俠盜一號：星球大戰外傳》加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導，預計明年7月上映，正斟《黑寡婦》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演。