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娛樂

曾三度開刀 阿諾舒華辛力加自爆裝心臟起搏器

【明報專訊】《未來戰士》76歲男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）日前在個人網台節目稱，上周一（18日）接受手術安裝了心臟起搏器，但相隔數天於周五已能跟同樣熱中健身的珍芳達（Jane Fonda）出席環保活動。阿諾表示希望公開自己的病况跟其他人交流，也可以鼓勵有類似情况的病人。對於自己快速康復，阿諾又感謝克里夫蘭診所的所有醫護悉心照顧。

阿諾舒華辛力加曾三度接受心臟瓣膜手術，最早於1997年，「據稱每個（瓣膜）可以保持12至15年」。其後於2018及2020年接受更換心臟瓣膜手術，阿諾指手術後跟醫生保持緊密聯繫，監測心跳有否異常，並於本月的檢查後接受醫生建議安裝起搏器，尤其他即將要為影視串流平台Netflix新劇《FUBAR》第2季開工，更加需要健康體魄。

另外，阿諾舒華辛力加的女婿兼《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）有份主演的《侏羅紀世界》，經過三部曲之後將開啓新故事，美媒報道，新片將由《俠盜一號：星球大戰外傳》加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導，預計明年7月上映，正斟《黑寡婦》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演。

相關字詞﹕臟起搏器 阿諾舒華辛力加

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