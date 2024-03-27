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娛樂

【娛樂場】《玲玲友情報》話題吸引一再「添食」 麥玲玲想訪問高層捧人指標

【明報專訊】玄學家麥玲玲過往擔任不少節目嘉賓或主持玄學節目，還涉獵不同範疇，包括生意投資、演戲、唱歌，接觸不同階層與行業的人，認知的現實生活比電視劇更戲劇化。去年8月，她首次擔任無綫J2台清談節目《玲玲友情報》主持，每集邀請不同範疇嘉賓談不同主題，又大爆秘聞，引發不少熱話。

自薦主持清談節目

周三（27日）播出第31集，過去30集節目話題多元化，由律師講離婚官司「離婚唔係咁樣離」或身後事遺產等，亦有「見工唔係咁樣見」、「成功人士唔係咁樣做」、「補習唔係咁樣補」、「生仔唔係咁樣生」、「老闆唔係咁樣做」或「餐廳唔係咁樣開」，有專業人士意見分享，貼地又有趣味。

麥玲玲透露最初跟監製商量只做一輯共12集，「點知之後一再『添食』，多謝大家支持」。她表示當初是自己舉手跟監製講想做《玲玲友情報》這類形節目，「我鍾意聽唔同行業、唔同界別嘅人分享。玄學家本身都聽好多客人嘅古仔，再結合埋，大家一齊傾，會發現唔同行頭入面好多有趣情報。很多朋友睇完都覺得好新奇，同我講：『乜原來咁㗎？』所謂隔行如隔山，好多嘢唔係做嗰行係唔會知，又或者唔好意思問人，有啲資訊真係insider先會知。有啲嘉賓係我嘅朋友，部分專家由電視台特別邀請。唔會難做，我都做過好多藝人嘅訪問，所謂難做可能係個嘉賓比較慢熱啲，要長啲時間warm up，又或者有『偶包』（偶像包袱），但今次完全無呢個問題，個個都好好傾，個節目先至咁好睇」。

好似近日播出的一集，跟「購物狂」杜如風談「買嘢唔係咁樣買」，麥玲玲笑稱︰「講買嘢佢認第二，無人敢認第一。」杜如風笑說只敢認第二，「咁又唔係，章小蕙第一」。杜如風自爆18歲時買衫要找35萬信用卡數，被媽咪怒剪掉4張信用卡，現在只擁有兩張信用卡，最貴買20多萬的手表。

值得為節目推job

麥玲玲分享個人購物模式，自認慳家，但曾一次過買20對不同顏色同款鞋，笑說：「一次買咁多鞋係因為我對腳太細，唔買就無。買衫都係，睇啱又有碼就買多幾件以便工作替換，好似我有件一模一樣嘅套裝，先後買咗7件。我本身唔係咁鍾意shopping，買衫係為出鏡、拍廣告、見客等，點可能同杜如風呢啲超級購物狂比。」

麥玲玲經常到內地工作，曾為錄影節目推job，她認為值得，因為每次跟嘉賓傾偈都好開心，不單觀眾有興趣知，她也袋好多嘢（資訊）落袋。麥玲玲想向難度挑戰，「訪問吓電視台高層都好喎，問吓捧人有咩指標，係咪雪藏阿邊個，觀眾有興趣知，我都可以做代表去問」。她還有興趣主持飲食節目四圍發掘好嘢食，或管理餐廳之類的真人騷，「我好鍾意構思一餐飯嘅菜單，同埋我推銷都幾叻，我覺得我可以負責做『樓面』。」

《玲玲友情報》 J2（82台） 逢周三 晚11時

相關字詞﹕麥玲玲 玲玲友情報

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