11歲黃梓樂鬥3影帝爭男配 梁雍婷戰4奪女配金燕玲

11歲黃梓樂越級挑戰「亞洲影展」影帝姜大衛、金馬影帝謝君豪與吳慷仁，以及首獲提名的李尚正。若黃梓樂勝出，將繼吳璟滔憑《父子》奪「第26屆金像獎」最佳男配角後，另一名最小年紀演員獲此獎。

女配勢均力敵

最佳女配角之爭同樣激烈，《白日之下》梁雍婷被睇高一線，剛在「亞洲電影大獎」先拔頭籌獲最佳女配角。《不日成婚2》金燕玲曾十度挑戰此獎，四度捧走獎座，是至今獲最多次最佳女配角演員。廖子妤在第40屆金像獎初嘗奪最佳女配角滋味，今屆在《毒舌大狀》以反派出場，同片飾演正義大律師的楊偲泳雙雙入圍。舞台劇演員韋羅莎轉戰電影圈，在《年少日記》飾演長期被丈夫虐待的角色獲評審青睞，實力不容忽視。

娛樂組