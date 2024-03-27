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娛樂

弗爆何超盈孖老公甜蜜合照放閃 稱女兒患手足口病缺席家族活動

【明報專訊】已故賭王何鴻燊的家族成員上周六（23日）近乎總動員出席澳門新酒店開幕活動，當日是四太梁安琪生日，兒子何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤、孻女何超欣也有現身，獨欠大女何超盈跟老公辛奇隆。何超盈當母親後變低調，鮮有亮相公開活動，去年曾透露對鏡頭感恐慌，需要調整克服，想低調生活。對於她缺席家族重要活動，引來不少揣測，昨日何超盈自揭謎團，上載跟老公辛奇隆恩愛合照，身材fit爆的她解釋因女兒患手足口病而缺席。

娛樂組

日前賭王何鴻燊家族成員現身澳門出席新酒店開幕活動盛典，包括二房何超瓊、何超鳳與女兒何倩珩、三房何超雲、何超蓮、何猷啟、四房梁安琪、何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤及何超欣，唯獨大女何超盈跟丈夫辛奇隆未見蹤影；當日是梁安琪生日，她表示前一日已跟家人慶生。

同場星光熠熠，除內地人氣女星趙露思、韓國女星申惠善及男團2PM成員玉澤演，還有台灣男星林柏宏、泰國男神彭提瓦特．唐萬查洛與陳凱琳等。還有Versace設計總監Donatella Versace，格林美獎得主John Legend到場獻唱，令嘉賓大感驚喜。

夫妻整裝待發 無奈女兒生病

33歲何超盈去年曾透露對鏡頭感恐慌，需要調整克服，她未有現身家族活動惹揣測，昨日她在社交網貼出跟丈夫辛奇隆的甜蜜合照，穿黃色晚裝露長腿的她身形fit爆，狀態極佳，還形容跟老公似「史密夫與史密妻」，她寫道：「不用再猜測，我老公回來了，我們由當天早上便一直打扮，準備參加酒店開幕，但Audrey（女兒）患HFMD（手足口病）。多謝我的家人、兄弟、好友們超級體諒。」有網民在微博問何超盈為何當日沒有參加酒店開幕禮，她也回覆：「女兒病了」。今次是何超盈自2020年8月發帖後，相隔近4年更新近况。

克服社恐 再次活躍社交圈

何超盈跟辛奇隆2019年結婚，同年誕女兒Audrey（荷包蛋），懷孕期間體重高達80公斤，生女後努力收身，由「重量級」身形回復少女身材，曾在社交平台分享心得。過往活躍社交圈的何超盈漸漸變得低調，去年11月她出席好友婚禮，跟姊妹團合照流出引外界關注，她為此大怒並在微博發文譴責，透露自己有社恐，「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來』，因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌，希望可以在調整克服自己之前，可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好」。並稱希望可以過着低調的生活。

何超盈日前跟好友林心兒出席慈善晚宴，林心兒公開兩人開心合照，何超盈則在微博貼出慈善晚宴其他嘉賓照片。經過近半年調整，何超盈似克服社恐，再次活躍社交圈和社交網。

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