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娛樂

長駐廣州逾3年大開眼界 麥長青做老闆製作短片「有錢途」

麥長青多謝「梁非凡」帶挈 樂做廣州代言人 父女檔合作存分歧

【明報專訊】麥長青自2020年主力在內地發展，家住廣州天河區，成立工作室，自己做老闆。他於2019年正式離巢TVB，有32年電視台工作經驗，近年參與內地電視、新媒體的規模與發展，令他眼界大開，要自我鞭策學習。麥長青對周圍環境好奇，在廣州生活早已融入社區，他笑說：「有時應邀出席內地活動，他們稱我『廣州代言人』，好開心，感到很親切。」他游走香港、內地，製作特色短片及拍攝電視節目，樂於成為橋樑，讓兩地觀眾互相認識多一點。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

麥長青（麥包）雖然是香港人在廣州，但其實在廣州出世，後來於順德生活至12歲才來港。問他習慣講「返香港」還是「返大陸」？他說：「返香港與返大陸都一樣，我是在大灣區游走，大灣區機遇處處，交通很方便，香港到廣州車程一個多小時，以前由屋企駕車返將軍澳電視城也要個多小時，搭高鐵時間可控制，車站又近我廣州屋企。」他閒時在1300呎寓所的大露台眺望風景，又享受生活的方便，「瞓醒時老婆問想食咩，她就用電話落單外賣早餐，或午飯想自己煮都可以，買餸也可以落單，待我起牀刷牙梳洗完，餸菜已經送到門口，call車返公司又方便」。

內地帶貨競爭激烈

麥包2020年返內地拍劇，疫情期間出入境限制，剛巧王祖藍的廣州公司邀約做新媒體帶貨，約滿後，麥包對這工作有興趣便自己試做，他說：「內地直播帶貨的市場好大，有很多帶貨平台，但近年『內卷』競爭激烈，我也是跌跌碰碰又踩坑，好多嘢唔識要學習。現在成立公司，有一班手足幫手，他們很保護我，接帶貨產品前會先做調查品質與售後服務，還有合約文件處理，公司正穩步上揚。」

麥包稱網民對他的認識是來自電視演出，做直播帶貨有很多粉絲，但不是顧客，少不免是抱睇明星心態而未必幫襯，其他帶貨播主的粉絲是顧客，目標就是購物，這是兩者差距。

麥包說：「有些播主做10多小時，我體力上應付不來，通常做2至4小時。我很欣賞郭少芸，她主力做美妝帶貨，是出色主播。我主力做日常用品類，參加這個遊戲就要跟規矩，視乎營業額有等級制，我開了平台帳號後，由第一級做起，隨營業額增多，也升到第五級。因我有時要拍戲，暫停一段日子後會被降級，要由頭開始，感覺好沮喪。我確實較喜歡拍攝，後來要畀錢『推流』以接觸更多人，我覺得不划算，所以轉為嘉賓形式，參與別人帶貨直播比較穩陣。」

如經營微型電視台

麥包不時提到「號」，就是小紅書、抖音、快手、bilibili與視頻號等不同平台，他在各平台也有號，製作內容視乎各平台的需要，「抖音要快，30秒吸睛，若長達3分鐘，網民無耐性睇會『飛』走，bilibili與小紅書要有內容、養分，有些藝人也在視頻號帶貨」。問他這些號的「錢途」？他說：「賺唔賺錢睇不同人發展，我認識好成功的素人，入行便成為領頭人，做美妝帶貨帶到法國，每日營業額逾億元人民幣。有人成功但也有人失敗，香港演藝界不是個個都係古天樂。」

麥包指做製作才是他本行，「有平台帳號就如自己經營一個微型電視台，拍攝不同類型的短片，有人睇就有廣告，成為收入。現在我製作的短片也有植入廣告，最重要主導權在我手，我想拍什麼題材，認為可以吸引觀眾的就拍」。跟以前藝員工作最大分別是自己負責策劃、拍攝，到最後播放也是自己決定。麥包過往在港工作多年都是打工仔，直至在內地成立工作室，有正職員工又有兼職，真正做老闆。他自嘲是電腦白癡，但這幾年不斷學習，懂得剪片已是成就解鎖。

唔識麥包識梁非凡

在內地工作是否被視為「自己人」？他說：「我都好開心獲包容，甚至被封『廣州代言人』，我要多謝TVB，因為30、40歲這輩人也是睇TVB劇長大的，特別有親切感，我更要多謝《巾幗梟雄之義海豪情》的梁非凡，觀眾未必認識麥包，但會識『非凡哥』，我逛街不時被稱『梁生』。」麥包的目標是參與內地影視演出，曾應邀拍攝內地電視台的綜藝節目，錄影廠內有60多部機同時拍攝，看到這場面令他呆了，後來到大電視台，更有200多部機拍攝，是跳出香港大開眼界。

場地提供：City Dancer Grill & Live Music Bar

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