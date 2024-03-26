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娛樂

【開箱】《情約一天》 「友達以上戀人未滿」馬拉松

【明報專訊】早前本欄提過影視串流平台對劇本需求甚殷，近期有不少劇集均改編自電影，除了早前介紹過Prime Video的《史密斯任務》（Mr. & Mrs. Smith）之外，還有Netflix的《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen），以及上月8日上架的《情約一天》（One Day），後者播出短短5天便登上Netflix一周英語節目收視榜首，截至上周上架個半月，依然盤踞十大收視榜，以兩名主角名氣不大而言，成績算不錯。

安妮夏菲維主演電影版

《情約一天》講述Dexter和Emma在愛丁堡大學的畢業派對邂逅；前者來自倫敦的富裕家庭，Emma則是里斯的印度裔工人階級，兩人由外形、志趣到成長背景，沒有任何相同之處，但第一晚認識便由差點的一夜情對象，變成無所不談的知己；其間雙方分別有不同拍拖對象，甚至曾經結婚，卻忘不了彼此。所謂「友達以上，戀人未滿」的狀態，維持了十多年，當過盡千帆，才在邁向中年之際發展成夫婦，可是有情人未必能同偕白首。

《情約一天》原著為作者大衛尼哥斯（David Nicholls）2009年出版的同名小說，2011年《少女失樂園》導演朗舒菲（Lone Scherfig）把它搬上大銀幕，《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）及《小記者大真相》占史杜哲斯（Jim Sturgess）分別扮演Emma和Dexter。Netflix劇集版則由安碧卡莫德（Ambika Mod）和李奧胡杜（Leo Woodall）擔正。扮演Emma的安碧卡，在醫療劇《傷痛難免》有不錯表現；飾演Dexter的李奧胡杜（Leo Woodall）則演出過《白蓮會2》及《堡壘》等串流平台劇集。不過無論外形和名氣，兩人都給電影版的主角比下去。Emma聰明睿智，但容貌及打扮絕非廣受男生歡迎的類型，她對英俊又風度翩翩的Dexter，可說一見鍾情。電影版中安妮夏菲維刻意醜化自己，淡妝、戴眼鏡，營造書蟲形象，其實有點造作與牽強；安碧卡無論表現和外形，尤其偶爾的自嘲，似乎更貼近原著角色。事實上，無論影視版本的Emma都矢志當作家，但經歷過事業低潮，跟Dexter的際遇剛好相反，後者先甜後苦，得天獨厚的外形與家庭背景，在電視台最初一帆風順，直到母親患絕症，才於人生中初遇無常及迷失。

製作公司曾拍《福斯特醫生》

電影版《情約一天》只有108分鐘，劇集分成14集，平均每集約半小時，自然比電影版描寫角色更深入，也讓Emma變得更可人；深愛Dexter的她，讓對方成為更好的人，他失去後才真正成長。劇中Emma曾與餐廳同事Ian相戀、同居，後者跟Emma一樣努力追夢，最終還是個性不合而分開；Ian最初難以接受，經常回到兩人住處，更翻出Emma的日記、與Dexter的合照，認定他們分手，因為Emma心有所屬。兩人由大吵一場到冷靜和解，那場戲拍得很窩心。劇集尾聲，已是三孩之父的Ian，千里迢迢隨Emma舊同窗往探望Dexter，兩人在花園的一段對話，看似輕描淡寫的閒話家常，卻代表真正的愛，不是只靠一張嘴，即使已經分手，即使逝者已矣，還是會愛屋及烏。

雖然劇集《情約一天》的演員不及電影版討喜，但篇幅增多確有助角色建立，而且也會拍攝更多原著內容。劇集版由英國製作公司Drama Republic於2021年買下小說版權重拍，該公司由影視監製格力布倫曼（Greg Brenman）創辦，後者名作包括《浴血黑幫》；至於掛上Drama Republic製作的則有《福斯特醫生》（Doctor Foster），即後來被韓國翻拍成《夫妻的世界》，最高收視見28.3%。

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