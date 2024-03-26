明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

金秀賢未受金賽綸親暱合照影響 《淚之女王》收視14%創新高

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN新劇《淚之女王》，上周六播出第5集後，曾與金秀賢傳緋聞的《殺手代父》女星金賽綸隨即透過社交媒體Instagram Story上載二人面貼面的親暱合照，雖然數分鐘後刪除，但已被網民截圖並瘋傳；金秀賢其後透過事務所否認戀情，又質疑女方意圖。《淚》劇前晚播第6集，收視不跌反升至14%，刷新開播以來最高紀錄，並繼續成為同時段冠軍，反映「合照門」對觀眾追劇意欲毫無影響。

《淚之女王》本月9日開播以來，收視節節上升，直至上周六播出第5集，收視比前一集最高位12.9%下滑兩個百分點至10.9%，為該劇首次錄得跌幅。巧合的是，曾跟金秀賢隸屬同一事務所的金賽綸，2022年5月因醉駕被捕而不獲續約，形象直插谷底，於《淚》劇播畢後的周日凌晨透過Instagram Story公開二人的親暱合照；事件引起網民嘩然，有人重提他倆曾在2021年傳緋聞的舊事，金秀賢所屬事務所隨即發表措辭強硬聲明，澄清他倆不是情侶關係，對於金賽綸的意圖亦難以理解。另外，網上出現不必要的猜測和誤解，導致旗下藝人聲譽受損，事務所將透過法律途徑處理。

事後不少網民湧到金賽綸的Instagram留言，狠批她的動機不純，「《淚之女王》是我公餘的減壓良方，為何你要破壞它」、「就算你想暗示曾跟金秀賢拍拖，恐怕亦沒有人會相信」等。昨日有韓媒致電金賽綸，請她表明立場，她回覆指：「正在撰寫聲明，整理妥當之後便會親自告訴大家。」但截稿前仍未有任何公布。昨日有韓媒引述知情人士透露，金賽綸近期「精神狀態相當差，似乎有不可告人的難言之隱」。

有網民擔心金賽綸「合照門」事件影響金秀賢形象之餘，亦導致他主演《淚之女王》收視下跌，事實卻是不跌反升，前晚播出第6集，錄得14%，比上集急升3.1個百分點，刷新開播以來最佳成績；至於同時段播出李寶英與李茂生合演影視串流平台Coupang Play新劇《Hide》第2集，收視微升0.3個百分點至4.3%，被《淚》劇大幅拋離。

《淚之女王》最新一集講述金秀賢到德國尋找「富二代」妻子金智媛，兩人互訴衷情，終於和好如初，度過溫馨甜蜜一夜；怎料金智媛家人為了破壞這段婚姻，藉以牟取私利，擅自打開金秀賢的保險箱，並找到他曾填寫離婚申請書，隨即拍照及傳給金智媛，後者頓失理智，大興問罪之師，夫婦再陷決裂邊緣。

相關字詞﹕緋聞 金智媛 金秀賢 金賽綸

上 / 下一篇新聞