【娛樂場】《出租家人》票房告急 導演劉偉恒：給溫情港產片一個機會

劉偉恒呼籲大家還未看的話，誠邀大眾帶同家人這幾天入場觀看，「給我們一個機會，只要你肯入場的話，相信不會令你失望……如果你已經看了，又喜歡的話，麻煩你幫忙轉發這個訊息，將你的觀後感告訴別人，或是親口向你身邊的人推介《出租家人》……多謝你的支持，希望這類溫情港產片，在未來還有生存空間」。

單日票房不足6位數

劉偉恒被問到發「告急文」一事，他解釋用意不是『告急』，知道上周四（21日）票房跌到不足6位數，當刻心情很失落，「感覺在平行時空，普遍讚好、感動，但又少人入場睇。有些包場逾百觀眾好熱鬧，觀眾感動得抹眼淚離場，但周四當日有些場次只有幾個人入場」。他透露《出租家人》由籌備到上映時間長達4年，一部電影在市場的壽命可能得兩三周，「人生有多少個4年？我都會擔心，雖然票房不是我能控制或跟口碑不成正比，身為導演要向投資者負責，個個都想有好票房，部戲拍得OK，當然想多些人睇到」。

劉偉恒稱影視娛樂競爭大，觀眾多選擇，加上幾年疫情，香港人不喜歡出街，受影響不單電影行業，眼見很多食肆經營困難；電影行業慘在有些製作幾年才一部戲，遇市道差，想翻身機會更難。

劉偉恒苦笑說：「在失望時心情又會有反差，剛過去的周六（23日），我哋繼續謝票，有一場是學校包場，觀眾是初中學生，他們很喜歡《出租家人》。我開心是他們睇得明白並有共鳴，起碼沒有人鬧『爛片』或『垃圾』，也算是成績不理想中的感恩。」

信有神蹟 籲入場齊笑齊喊

劉偉恒稱一直想拍有關家庭、愛的電影，也曾疑問應否跟主流拍些商業片，或現在不少社會議題、揭陰暗面的戲，有過掙扎，但想到已有其他人拍這類戲，「社會已夠唔開心，因為我的宗教信仰，希望自己的作品能作平衡，有愛、溫暖與盼望，揀咗溫情主題。當看到票房不理想，會反問自己是否揀錯？以後還有沒有機會拍這類戲？記得一個前輩看到這部戲，對我說：『要賭下香港人仲鍾唔鍾意睇溫情電影』。我未完全放棄，周六票房有反彈，拉勻跟首周票房相若。知道有些觀眾是朋友推介、口碑好而捧場」。

劉偉恒想跟觀眾說：「希望畀一次機會我。可能電影海報未能吸引你即時入場意欲，但讓自己入場跟現場觀眾齊笑齊喊，我相信你唔會失望。在香港拍電影好艱難，我好愛香港，我看港產片長大，身為電影人，對現在的情况很唏噓，何去何從呢？我仍然相信有神蹟，希望《出租家人》可以撐落去，有較亮麗成績，我仍抱有盼望。」