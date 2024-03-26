《中年好聲音2》決賽收視登無綫榜首 譚輝智不覺大熱倒灶讚古淖文巨星風範

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

古淖文、譚輝智和顏米羔賽後受訪，冠軍古淖文表示估不到自己會得到全體評判爆燈滿分，看到分數時真的有唞不到氣感覺。問他是否覺得整晚發揮得好好，他直認，「最後唱英文歌《Feeling Good》時好興奮又好爽，從未試過唱得如此自在和舒服，興奮到腎上腺飈升。這首歌我好喜歡，卻是第一次唱，希望讓觀眾知道，參賽以來我都感覺好好」。

譚認任性揀唱《記憶棉》

亞軍譚輝智獲富爸爸和太太到場打氣，比賽過程均一直分數高企，可惜在最終回合選唱張天賦《記憶棉》，評審肥媽（Maria Cordero）質疑他「玩嘢」，惹來「揀錯歌」之說，致大熱倒灶只得亞軍。譚輝智解釋一直不覺得自己是大熱，他最初已看好顏米羔，又讚古淖文有巨星風範。

被指因揀錯歌才落敗，譚輝智說：「內心沒有所謂，我是有點自私和任性，想唱自己鍾意的歌，我OK的。」他提起跳唱張學友《屈到病》，是參賽以來練得最耐的一首歌，不知網民已火速截圖放上網，「我揀此歌是因為囝囝，當時在家播歌，不知點解他一聽就狂笑，仲笑到碌地，於是我就決定一定要唱呢隻歌」。

譚輝智笑言跳舞當搞gag是可以，不敢當跳唱歌手，偶爾一次或mood到才會表演。古淖文和顏米羔讚譚輝智是《中年2》的舞台王者。譚輝智稱從來不是受歡迎的人，不清楚為什麼網民投他一票，感謝大家。3人表示已跟無綫簽經理人合約。

「梗頸四」黃劍文賽前病倒

黃劍文賽前已病了一個月，加上要練聲，已盡最大努力治療，感激一班戰友關心和照顧，感覺好有愛。他開心獲家人及朋友到來支持，能成為家人心目中的第一已足夠。安雅希表示大家感情似家人，見他們獲獎感動得在後台喊，「名次只是數字，日後條路行得遠和行得耐才最重要」。

賽後不少網民及觀眾對賽果有爭議，有網民稱黃劍文遭「打壓」，留言替他不值，「始終覺得黃劍文被低估了，但時間將會是最好的證人」。「點解黃劍文3甲不入？造馬造到離晒大譜。」

楊千嬅因為被周啟生批評其評審資格，前晚賽後婉拒傳媒訪問，連評審與得獎者大合照也迴避。有網民評楊千嬅的評審表現，「楊千嬅每次評語都係讚參賽者做自己，講咗等於無講咁」。

伍仲衡嚴守專業 拒違背良心

評審伍仲衡昨日在社交網說比賽完了，可以講一些感受，提到今次參賽者有幾個是他認識多年的好朋友，一齊玩音樂，偏偏被他評最低分，更有一名在60強拿了4盞燈，獨欠他未撳燈，險被淘汰，「由於我太喜歡音樂，不能違背自己良心，畀唔落手就係畀唔落手，我必須要尊重自己的專業，才能令參賽者進步和令比賽好睇，就算伍太參賽，我都係一視同仁」。有網民留言爆粗辱罵他，伍仲衡留言稱對方搗亂，並且block了該網民。

肥媽喜與「星光家族」重聚

另一評審肥媽懶理造馬是非，在社交網貼出大量合照，稱開心看到《中年2》參賽者進步而感到驕傲。其中一張是肥媽跟古淖文、周國豐、張佳添，以及曾參加《亞洲星光大道》的蔡梓銘、李明憲等合照，她留言：「星光家族reunion，個個大個仔大個女了」。

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