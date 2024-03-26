明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《中年好聲音2》決賽收視登無綫榜首 譚輝智不覺大熱倒灶讚古淖文巨星風範

中年好聲音2｜譚輝智被指揀錯歌失冠 親解唱《記憶棉》原因
中年好聲音2｜黃劍文賽前病足1個月 滿意比賽表現 跟安雅希已簽約無綫

【明報專訊】來自澳門及亞視首屆《亞洲星光大道》第5名的36歲古淖文，成為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》冠軍。賽前兩大熱譚輝智和顏米羔奪亞軍及季軍，譚輝智兼得「觀眾最愛好聲音大獎」。賽後有人讚古淖文實至名歸，亦有指賽果內定造馬，戥大熱譚輝智「墮馬」不值，亦有為「梗頸四」黃劍文抱不平。譚輝智不認大熱倒灶，一直睇好季軍顏米羔，又讚古淖文有巨星風範。評審之一伍仲衡在社交平台發文論「公正」，惹網民踩場爆粗辱罵他，伍仲衡刪留言兼封鎖對方。前晚《中年好聲音2》決賽最高收視26.6點（173萬觀眾），登無綫收視榜首。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

古淖文、譚輝智和顏米羔賽後受訪，冠軍古淖文表示估不到自己會得到全體評判爆燈滿分，看到分數時真的有唞不到氣感覺。問他是否覺得整晚發揮得好好，他直認，「最後唱英文歌《Feeling Good》時好興奮又好爽，從未試過唱得如此自在和舒服，興奮到腎上腺飈升。這首歌我好喜歡，卻是第一次唱，希望讓觀眾知道，參賽以來我都感覺好好」。

譚認任性揀唱《記憶棉》

亞軍譚輝智獲富爸爸和太太到場打氣，比賽過程均一直分數高企，可惜在最終回合選唱張天賦《記憶棉》，評審肥媽（Maria Cordero）質疑他「玩嘢」，惹來「揀錯歌」之說，致大熱倒灶只得亞軍。譚輝智解釋一直不覺得自己是大熱，他最初已看好顏米羔，又讚古淖文有巨星風範。

被指因揀錯歌才落敗，譚輝智說：「內心沒有所謂，我是有點自私和任性，想唱自己鍾意的歌，我OK的。」他提起跳唱張學友《屈到病》，是參賽以來練得最耐的一首歌，不知網民已火速截圖放上網，「我揀此歌是因為囝囝，當時在家播歌，不知點解他一聽就狂笑，仲笑到碌地，於是我就決定一定要唱呢隻歌」。

譚輝智笑言跳舞當搞gag是可以，不敢當跳唱歌手，偶爾一次或mood到才會表演。古淖文和顏米羔讚譚輝智是《中年2》的舞台王者。譚輝智稱從來不是受歡迎的人，不清楚為什麼網民投他一票，感謝大家。3人表示已跟無綫簽經理人合約。

「梗頸四」黃劍文賽前病倒

黃劍文賽前已病了一個月，加上要練聲，已盡最大努力治療，感激一班戰友關心和照顧，感覺好有愛。他開心獲家人及朋友到來支持，能成為家人心目中的第一已足夠。安雅希表示大家感情似家人，見他們獲獎感動得在後台喊，「名次只是數字，日後條路行得遠和行得耐才最重要」。

賽後不少網民及觀眾對賽果有爭議，有網民稱黃劍文遭「打壓」，留言替他不值，「始終覺得黃劍文被低估了，但時間將會是最好的證人」。「點解黃劍文3甲不入？造馬造到離晒大譜。」

楊千嬅因為被周啟生批評其評審資格，前晚賽後婉拒傳媒訪問，連評審與得獎者大合照也迴避。有網民評楊千嬅的評審表現，「楊千嬅每次評語都係讚參賽者做自己，講咗等於無講咁」。

伍仲衡嚴守專業 拒違背良心

評審伍仲衡昨日在社交網說比賽完了，可以講一些感受，提到今次參賽者有幾個是他認識多年的好朋友，一齊玩音樂，偏偏被他評最低分，更有一名在60強拿了4盞燈，獨欠他未撳燈，險被淘汰，「由於我太喜歡音樂，不能違背自己良心，畀唔落手就係畀唔落手，我必須要尊重自己的專業，才能令參賽者進步和令比賽好睇，就算伍太參賽，我都係一視同仁」。有網民留言爆粗辱罵他，伍仲衡留言稱對方搗亂，並且block了該網民。

肥媽喜與「星光家族」重聚

另一評審肥媽懶理造馬是非，在社交網貼出大量合照，稱開心看到《中年2》參賽者進步而感到驕傲。其中一張是肥媽跟古淖文、周國豐、張佳添，以及曾參加《亞洲星光大道》的蔡梓銘、李明憲等合照，她留言：「星光家族reunion，個個大個仔大個女了」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞