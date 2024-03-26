Day關心Nathan「曾認真了解過」 Marf：與Locker拍拖一段時間

Candy掙錢交學費 否認「買粉」

COLLAR全員騷後受訪，Gao表示首次開騷難免緊張，給予80分。芯駖稱弄傷腰，要放血及電療，用盡方法治療。問Candy完騷翌日（昨日）就要考試，可擔心成績？她說：「無得擔心，頂硬上。」被爆疑在社交網「買粉絲」？她說：「我咁辛苦掙錢交學費，還得閒『買粉』嗎？完全無。」

問許軼（Day）被爆與魏念恩 （Nathan）戀情，有否影響表演心情？她說：「有影響，驚影響到隊友及台前幕後為這個演唱會付出的心血，粉絲都擔心我。」她否認被發現戀情才跟Nathan分手，稱有認識但沒繼續了解，「的確有認真了解過，但現在是單身，是朋友」。是否因對方的負面新聞影響發展？她說：「我認識他時，已發生了那件事，沒特別影響什麼，了解完後，大家都是朋友，公司無畀壓力，因為我熱愛工作。」她表示在對方參加比賽時認識。有傳兩人透過陳泳伽（Winka）認識？Winka大呼冤枉，稱從來不知發生什麼事。Day表示有擔心Nathan想輕生被送院一事，亦關心對方，她說：「見到朋友發生這樣的事，都會關心的。」

邱彥筒（Marf）承認與林家熙（Locker）拍拖，且已拍拖一段時間，只想低調沒特別公開。是否已同居？她說：「不特別講了，是私人事，其實我好少拍拖經驗。」Marf指男友睇騷後大讚一眾隊友表現，還說香港需要COLLAR。問是否因男友捧場才走音？她說：「不是！因有少少痛，開騷前還要針灸治療。」

Marf指蘇芷晴沒時間捧場

喊得最犀利的Gao受訪時再次落淚，她說：「覺得大家好叻，真的有很多人照顧我們，很感恩有這些人在身邊。」是否真的有演唱會Part 2？芯駖笑道：「只是我們希望。」可有邀請前隊友蘇芷晴（So Ching）睇騷？Marf稱：「知道經理人有邀請，但她沒時間，不過也傳了直播的link給對方，相信她有看。」

記者：林祖傑