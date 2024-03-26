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娛樂

張天穎新歡舊愛同場 ANSONBEAN吳啟洋排排企零交流

新歡舊愛同場 張天穎跟Phoebus冇聯絡 吳啟洋ANSONBEAN零交流

【明報專訊】女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）昨日參與CHILL CLUB頒獎禮記者會，跟新歡陳毅燊（ANSONBEAN）和舊愛吳啟洋（Phoebus）同場，三人於歌手大合照時同台，但分別站在左中右位置，沒正式碰面，反而ANSONBEAN與Phoebus因角逐「年度男歌手」齊上台合照，湊巧被安排站在一起，成為全場最矚目一幕。

未知ANSONBEAN有否留意身旁的Phoebus，他的狀態顯得繃緊，全程挺直身軀擺出超酷表情，目不斜視，反之Phoebus一度偷望ANSONBEAN，然後在一秒間轉移視線；當時坐在台下的Jaime，望見台上新歡舊愛相遇，便跟身邊的Beanies隊友耳語，似想避開尷尬場面。

Jaime不尷尬 與Phoebus無聯絡

Jaime受訪時稱沒感到尷尬。問可有跟Phoebus傾談？她表示未碰面，若見面會打招呼。跟Phoebus是否再見亦是朋友？她說：「我們已經沒聯絡，順其自然啦。（因不歡而散？）分手就是不開心的事，但現在我很開心。」她又指到場後有跟男友ANSONBEAN打招呼，但沒機會閒談。Beanies爭「年度新人組合」，可有叫ANSONBEAN投票支持？Jaime說：「我會叫他支持，我也一定投票支持他攞獎。」她稱活動後跟Beanies成員出席演唱會慶功宴，以及檢討未來演出如何做得更好，故無意邀請男友參加。

英皇同門李幸倪（Gin Lee）與泳兒入圍角逐「年度女歌手」及「流行歌曲」獎，Gin Lee表示很期待其他歌手在這個頒獎禮台上表演。問可有信心奪年度女歌手？她說：「有獎攞當然開心。（是否有信心撼贏陳蕾？）沒想太多，我當去參加派對和期待表演，想太多沒有用，要做的事已做晒，交畀評審，我都很期待專業評審選出的獎項。」

泳兒再染新冠上圍縮水

泳兒覺得有獎攞固然好，都希望趁機上台表演跳唱，當鍛煉舞蹈，希望能推出跳唱歌和搖滾歌，增強自己的競爭力，「跳唱對我來講有難度，畀半年時間我練才可以見得人，我今年會先玩搖滾，所以染黑頭髮」。

泳兒透露上月情人節第三次感染新冠病毒，感覺上圍縮水，「身材不是完全消失，會睇場合」。

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相關字詞﹕泳兒 李幸倪（Gin Lee) 吳啟洋（Phoebus） 陳毅燊（ANSONBEAN） 張天穎（Jaime）

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