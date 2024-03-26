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娛樂

Edan為衰多口掀粉絲罵戰道歉 Anson Lo：希望大家和平相處

CHILL CLUB記者會｜盧瀚霆冇信心冧莊男金 Edan撐Stanley攞男新人
魏浚笙睇好Stanley攞獎 自謙身材唔夠勁：只係「乒乓波」

【明報專訊】ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》將於5月12日在亞博舉行，大會昨日公布入圍名單，MIRROR獲38個團體及個人獎提名。去年男歌手金獎得主盧瀚霆（Anson Lo）認為變數大，沒信心冧莊。早前Anson Lo接受節目訪問，被隊友呂爵安（Edan）截斷說話，掀起粉絲罵戰，兩人昨日互相道歉化解風波。柳應廷（Jer）亦公開否認「劈腿」傳聞，自爆狠心戒上網，免添煩惱，力保音樂事業。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

ViuTV昨日在九展舉行記者會，逾百歌手出席，大會公布今年共有20個項目的獎項，包括8項歌曲獎、8項個人獎及4項幕後獎，其中新增設「CHILL CLUB 年度跳唱歌曲獎」及4種音樂風格的「CHILL CLUB 評審團表揚獎」，後者會由本地及海外音樂人組成的國際專業評審團投票選出，除4項評審團表揚獎及4項幕後獎外，其餘均由市民以一人一票形式從入圍名單中投票，選出最高票數者獲獎。昨日MIRROR只派10名成員出席，姜濤與江生（AK）缺席，但到場支持的粉絲以鏡粉（粉絲暱稱）最多。

Jer專心工作 不敢上網撩女仔

早前MIRROR接受鄭裕玲（Do姐）訪問，因Edan截斷Anson Lo說話，引發兩人的粉絲掀罵戰，Edan為此道歉，「對不起，我以後不會亂說話」。Anson Lo立即勸他不用道歉，「我都講對不起」。Edan續道：「千祈不好，不敢當、不敢當。」Anson Lo說：「希望大家和平相處。」Jer早前被爆在網上撩女仔，又傳到緋聞女友Coey家裏食團年飯。他認衰道：「網上是複雜世界，我已戒了上網（被指劈腿？）沒有，大家有超勁幻想力，我現在單身，沒有女朋友，專心工作。」

Anson Lo無信心冧莊男歌手金獎

Anson Lo、姜濤、Edan、Jer、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）及AK同獲「年度男歌手」提名，Anson Lo去年撼贏姜濤奪金獎，表示今年無信心冧莊，「每年變數好大，若可以再攞多次都開心，但不會有期望，我還是做好每首歌先，大家投自己喜歡的歌手就足夠了」。Ian去年奪銅獎，同樣信心不大，「沒去想這方面，每年頒獎禮前夕都是這句，我做的歌、寫的歌不是為爭獎」。Lokman指姜濤和AK因工作未能出席，「他們超級想來參與，但無辦法，他們差點喊出來」。

Edan表示對男歌手獎不太在意，只抱享受和玩的心情參與，「我覺得CHILL CLUB頒獎禮似嘉年華，可以睇到好多歌手表演，所以都好期待」。他力撐邱士縉（Stanley）奪新人獎，希望票數集中在他身上，「他不止呢排人氣勁，一向都好勁揪」。Stanley自覺勝算不高，「不是講人氣的，其實我不是為爭獎，只想表達自己的信息，我只得一首歌，可以上台影相已經好開心，我當然睇好Jeffrey（魏浚笙）啦，他唱歌好聽，而且有3首歌」。

Jeffrey自嘲「乒乓波」難敵Stanley

Jeffrey獲男歌手、新人男歌手、流行歌曲及評審團表揚獎4項提名，他表示對獎項隨緣。被Stanley睇好獲新人男歌手獎？他指Stanley勝數較高，「我都睇好他攞獎，早前他在演唱會騷胸肌，震撼我眼球，嘩了幾聲」。提到Jeffrey曾騷胸肌，身材都不弱？他說：「我不夠勁，我只是小波、乒乓波，輸晒，近期我變得收斂，因早前翻看去年的照片，覺得自己很腫脹，想瘦少少。」

馮允謙：得獎可以報答公司

馮允謙獲8項提名，包括男歌手、唱作歌手等，稱去年推出4首歌，產量比其他歌手少，因兼顧幫其他歌手寫歌，所以今年1月已努力派歌。他表示對獎項抱平常心，「我想做自己喜歡的音樂，但得獎當然好，可以報答公司」。

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相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 柳應廷（Jer） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 魏浚笙(Jeffrey) 馮允謙（Jay）

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