【開箱】《時尚戰場》經典名牌與殘酷醜陋現實共生

富爭議Chanel為支線

《時尚戰場》由《人在江湖》編劇托德卡斯勒（Todd A. Kessler）創作，雖以Christian Dior的New Look系列為劇集命名，但編劇刻意把Coco Chanel發展成另一條支線，與前者形成對比。事實上，Chanel比Dior年長逾20歲，二戰前已名成利就，但她出身寒微，靠長袖善舞建立時裝事業，同時也是機會主義者。劇中雖不是由她年輕時說起，但其最備受爭議是跟德國納粹的關係。根據劇情所述，Chanel的姨甥參軍，淪為戰俘，她靠人脈關係爭取到姨甥獲釋，卻因此搭上德軍特工Spatz，並以為可借德軍追討生意拍檔所拿走的利潤。她過去得到英國貴族背景的Elsa Lombardi協助，打進英國上流社會，甚至認識了英揆邱吉爾，沒料到成為德軍逼迫她當特務的藉口。可是德軍戰敗後，Chanel涉嫌叛國受查，並跟家人避走瑞士。她離開巴黎前，編劇還特意安排一幕她的朋友兼女星Arletty當街遭憤怒民衆剃頭，後者同樣因戀上德國軍官，背上叛國罪。

Christian Dior來自富裕家庭，家人期望他成為外交官，但他從小醉心藝術；劇中描述Dior母對其影響深遠，其中一個回憶鏡頭，媽媽抱着仍在襁褓的妹妹Catherine，囑咐Dior日後必定要照顧妹妹。那時仍是少年的他，牢牢記在心中。Catherine長大後參與法國的抵抗運動，讓Dior十分擔憂。劇集開始時巴黎已淪陷，物資匱乏，仍有工作的時裝設計師，無可避免為納粹軍官的女眷做衫；有一幕講述他奉命到德軍的派對，為其中一名女顧客的晚裝縫補，原來對方是故意扯爛裙子求見Dior，她原是Catherine的舊同學，得悉德軍已盯上Catherine，特意通知Dior。可惜為時已晚，Catherine遭德軍擄走，及後送到集中營。為查出胞妹下落，Dior四出奔走，老闆Lucien Lelong愛才，也積極幫忙，可惜還是沒有妹妹的下落。

英語演繹法國人故事

第9集將於周三（27日）上架，全劇超過一半篇幅是有關戰時及戰後對角色的影響劇中服裝目不暇給，有關設計的着墨卻不算多；其中一幕較有趣的是，戰時為省布料，Lucien Lelong提議舉辦微型展覽，設計師如同給公仔做衣服，部分設計師不表認同，Christian Dior卻認真設計認真縫紉。要到第7集才醖釀Dior的成功，講述他終於離開Lelong，準備開公司。美國版《Harper's Bazaar》總編輯Carmel Snow是Chanel的粉絲，到瑞士游說對方重返巴黎開店但不果，前者遂到巴黎看看當代設計師成績。Carmel告訴Cristobal Balenciaga，巴黎時裝界影響無數平凡婦女，準備把它帶到世界舞台，Chanel離開法國之後，她需要一名新領袖，並認為Balenciaga是合適人選；後者自言從不享受星光及媒體訪問，只設計給自己欣賞。Carmel稱看到Dior有巨大潛力，Balenciaga笑言，「Christian只想設計服裝及30個女人，不是全世界」，簡單兩句道明了Dior的個性及作風。

《秘密入侵》賓曼迪臣（Ben Mendelsohn）扮演Christian Dior，演技不壞，但他比Dior年長，也跟扮演Catherine的《權力遊戲》美絲威廉斯（Maisie Williams）似父女多於兄妹。《別問我是誰》茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）飾演Coco Chanel，按照史實應該比賓曼迪臣老20年以上，但劇中兩人看來年紀相若，茱麗葉再落力也讓人有點出戲。此外，《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）、《孽緣》格蘭高絲（Glenn Close）及《新聞室風雲》愛美莉莫緹瑪（Emily Mortimer）亦有份演出，分別飾演Lucien Lelong、Carmel Snow及Elsa Lombardi，各有戲分，不過都不及美絲威廉斯的發揮多，把熱血但經歷嚴刑拷問後受創歸來的女子，演繹得淋漓盡致。一如大部分美劇，雖然法國背景與故事，但所有演員都以帶口音的英語演出，感覺怪怪，身為法國人的茱麗葉庇洛仙不知道有何感想。