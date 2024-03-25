明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

爆「兄妹戀」《淚之女王》收視下跌 金賽綸公開金秀賢合照動機成疑

【明報專訊】《來自星星的你》36歲男星金秀賢主演韓國有線頻道tvN新劇《淚之女王》，本月9日開播以來，收視節節上升，前晚播出第5集，結果不升反跌，比上集最高位12.9%下滑兩個百分點；前年因醉駕被捕而不獲事務所續約的金秀賢師妹兼《殺手代父》23歲女星金賽綸，昨日凌晨透過社交媒體Instagram Story上載二人面貼面的親暱合照，雖然數分鐘後刪除，但已被網民截圖並瘋傳，金秀賢透過事務所否認戀情，並質疑女方公開舊照的意圖。

《淚之女王》第5集故事講到金秀賢遠赴德國，終於找到「富二代」妻子金智媛，彼此互訴心底話，終於打破隔膜，然後含淚擁吻。未知是否畫面太溫馨，勾起甜蜜回憶，抑或刺中痛處，自去年12月16日再無更新Instagram（Ig）內容的金賽綸，在新劇播畢後，突然透過Ig Story上載她跟金秀賢面貼面合照，只見她望着鏡頭「單眼」狀甚風騷，男方則似酒醉未醒，眼神迷糊。

親暱合照曝光後，惹起網民嘩然，截稿前在韓國討論區the qoo已有接近2000條留言，有人驚訝金秀賢跟年輕13歲的金賽綸拍拖，有人質疑女方公開照片的動機不純，亦有人舊事重提，翻出他倆在2020年1月同期加盟GoldModallist事務所，翌年即傳緋聞的報道，估算二人是否愛火重燃。金秀賢所屬事務所回應韓媒查詢時，證實有關相片是二人隸屬同一公司期間拍攝，強調並非近照，而且跟金秀賢確認後，澄清他倆不是情侶關係，對於金賽綸的意圖亦難以理解。另外，網上出現不必要的猜測和誤解，導致旗下藝人聲譽受損，事務所將透過法律途徑處理。

網民對於金賽綸的舉動大多表示反感，相信跟她在2022年5月醉駕被捕，停工自省期間，聲稱為生活在咖啡店兼職，卻遭店主踢爆從未聘用，其後再被韓媒刊登她在江南區某酒吧玩得州撲克的照片，形象跌至谷底。

《財閥×刑警》結局未能突破高位

《淚之女王》前晚播出第5集，雖未受合照風波影響，收視仍跌至10.9%，比上集低約兩個百分點，但仍穩佔同時段冠軍；安普賢與朴智賢合演SBS《財閥×刑警》同晚播第16集結局，收視不升反跌，以9.3%落幕。結局交代安普賢終於找出殺死其父母的兇手，並拒絕繼承會長職務，繼續擔當刑警。李寶英與李茂生主演影視串流平台Coupang Play新劇《Hide》首播收視4%，成績一般；MBC《美好世界》雖然口碑甚佳，第8集收視只有6.3%，比上集急跌2.2個百分點，成為同時段跌幅最大劇集。

相關字詞﹕美好世界 財閥×刑警 金秀賢 金賽綸 淚之女王

上 / 下一篇新聞