爆「兄妹戀」《淚之女王》收視下跌 金賽綸公開金秀賢合照動機成疑

《淚之女王》第5集故事講到金秀賢遠赴德國，終於找到「富二代」妻子金智媛，彼此互訴心底話，終於打破隔膜，然後含淚擁吻。未知是否畫面太溫馨，勾起甜蜜回憶，抑或刺中痛處，自去年12月16日再無更新Instagram（Ig）內容的金賽綸，在新劇播畢後，突然透過Ig Story上載她跟金秀賢面貼面合照，只見她望着鏡頭「單眼」狀甚風騷，男方則似酒醉未醒，眼神迷糊。

親暱合照曝光後，惹起網民嘩然，截稿前在韓國討論區the qoo已有接近2000條留言，有人驚訝金秀賢跟年輕13歲的金賽綸拍拖，有人質疑女方公開照片的動機不純，亦有人舊事重提，翻出他倆在2020年1月同期加盟GoldModallist事務所，翌年即傳緋聞的報道，估算二人是否愛火重燃。金秀賢所屬事務所回應韓媒查詢時，證實有關相片是二人隸屬同一公司期間拍攝，強調並非近照，而且跟金秀賢確認後，澄清他倆不是情侶關係，對於金賽綸的意圖亦難以理解。另外，網上出現不必要的猜測和誤解，導致旗下藝人聲譽受損，事務所將透過法律途徑處理。

網民對於金賽綸的舉動大多表示反感，相信跟她在2022年5月醉駕被捕，停工自省期間，聲稱為生活在咖啡店兼職，卻遭店主踢爆從未聘用，其後再被韓媒刊登她在江南區某酒吧玩得州撲克的照片，形象跌至谷底。

《財閥×刑警》結局未能突破高位

《淚之女王》前晚播出第5集，雖未受合照風波影響，收視仍跌至10.9%，比上集低約兩個百分點，但仍穩佔同時段冠軍；安普賢與朴智賢合演SBS《財閥×刑警》同晚播第16集結局，收視不升反跌，以9.3%落幕。結局交代安普賢終於找出殺死其父母的兇手，並拒絕繼承會長職務，繼續擔當刑警。李寶英與李茂生主演影視串流平台Coupang Play新劇《Hide》首播收視4%，成績一般；MBC《美好世界》雖然口碑甚佳，第8集收視只有6.3%，比上集急跌2.2個百分點，成為同時段跌幅最大劇集。