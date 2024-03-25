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娛樂

【娛樂場】《命轉皇后》前世今生大逆轉 白鹿張凌赫虐戀相愛相殺

【明報專訊】無綫今晚起播出外購內地古裝劇《寧安如夢》，改名《命轉皇后》接棒《婚後事》。《命轉皇后》在內地開播後大獲好評，網上熱度高，微博話題閱讀量有181.37億，抖音話題播放量達144.89億。女主角白鹿被封內地新一代霸屏（霸佔屏幕）女神，舊作《周生如故》、《警察榮譽》和《長月燼明》等，皆贏得好評。

白鹿又有「男神收割機」之稱，與她合作的男演員皆是內地當紅小生，包括羅雲熙、許凱、任嘉倫、張凌赫和王鶴棣等。《命轉皇后》26歲男主角張凌赫人氣亦不俗，外形帥氣加上188cm身高，被封「新一代顏帝」。

張凌赫首次演出古裝劇《蒼蘭訣》，憑深情男二角色「長珩仙君」爆紅，他在《命轉皇后》飾演性格冰冷、野心勃勃的謝危，對白鹿飾演的姜雪寧有着偏執的愛，二人相愛相殺上演虐戀。

「重啟人生」難逃宮鬥

《命轉皇后》改編內地作家時鏡的小說《坤寧》，故事講述姜雪寧幾經坎坷終當上皇后，卻遭遇宮變最終自殺，其實這一切只是作家姜寧筆下作品，她不滿意結局，決定重啟姜雪寧人生，讓她帶着前世記憶改寫命運。

「重啟人生」後的姜雪寧夢想遠離權力，主宰自己人生，不過陰差陽錯還是入宮做了伴讀，成為權謀帝師謝危學生，姜雪寧一邊接受謝危教導，學習策略，一邊計劃拯救燕臨（周峻緯飾），並與張遮（王星越飾）一起深入敵營，揭露平南王的陰謀。最終姜雪寧與謝危情感加深，攜手解開過去恩怨，共譜美好未來。

白鹿羨慕角色果斷有勇氣

姜雪寧是個努力爬上后位的「心機女」角色，但在白鹿眼中姜雪寧像棵倔強的小草，「她身上有一些我很羨慕，也很嚮往的氣質，如她很果斷、有勇氣，蠻堅強的」。

對於角色重獲新生後對仇人產生愛慕，白鹿解釋姜雪寧是從何時對謝危情感由畏懼變成深愛，「我覺得是逐漸升溫，前面覺得這個是她害怕的人，但自從姜雪寧捅了謝危一刀，就是來殺我的那一場，苦果亦是果，從那個時候開始，這個仇人的包袱就拋棄了」。

至於姜雪寧的複雜感情線，她說：「張遮想讓她做個好人，燕臨想把她捧成公主，只有謝危讓她做自己，燕臨是在對的時間遇到錯的人，張遮是錯的時間遇到對的人，謝危就是對的時間遇到對的人。」

《命轉皇后》 翡翠台

3月25日起 周一至周五晚9時半

相關字詞﹕白鹿 命轉皇后 娛樂場

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