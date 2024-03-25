麥明詩被盛勁為愛的宣言感動落淚 舊愛林作母親到賀 嘆兒子沒福氣

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

麥明詩與盛勁為下午穿婚紗禮服會見傳媒，數度應要求甜蜜咀嘴，一對新人騷出以二人英文姓氏打造的「S」和「M」字金色戒指。麥明詩表示結婚註冊儀式早已辦妥，3日婚宴可盡情跟賓客分享喜悅、大吃大喝，她仍未慣被稱乎盛太，笑說：「昨（前）晚在圍村擺盆菜宴，村內有好多盛太，不知誰叫誰，很搞笑。」

盛勁為日日進補 把握假期造人

麥明詩稱現在要開始改口叫老公媽媽做奶奶。有否被催生小孩？二人齊聲說：「我們都很想。（想生仔或女？）這個不是我們可以決定，等上天賜給我們，一個一個來，若打孖來就開心。」麥明詩透露盛勁為為結婚請假半個月，會把握假期造人，「因老公經常要飛，飛行對身體不太好」。盛勁為自爆已為造人日日進補品，麥明詩說：「我不擅入廚，進補方面可以請教我媽媽幫手。」

為𧨾奶奶請李龍基任表演嘉賓

婚宴分3日舉行，麥明詩希望帶給不同賓客美好回憶，在圍村設宴適合圍村親友，知道奶奶欣賞李龍基，特別邀請對方任嘉賓，見奶奶開心，他們便開心。兩人婚禮反傳統，省略玩新郎、拋花球環節，麥明詩笑言結婚既反傳統，也很尊重傳統，擺盆菜宴前，做足向長輩斟茶儀式，收到很多長輩祝福「百年好合」、「三年抱兩」，最喜歡李龍基「五年抱八」。

麥明詩受訪期間感動落淚，解釋被父母和老公打動，「老公在午宴分享愛的宣言令我好冧，他說當年見到我母親撰寫關於我的書，他買了回家細看，了解我和我媽媽，我很感動，因我很重視家人。父母在午宴分享嫁女心情，即場送我們一本關於夫妻相處之道的書」。

不知林作影婚紗相 祝福舊愛

盛勁為大讚麥明詩是好老婆，對方肯嫁他是最感動的事，「籌備婚禮時，太太幾乎一個人包辦全個婚禮，我只幫忙10%，已覺得很累，很佩服她」。他承諾今後會愛惜麥明詩，「我的人工一早畀晒太太，將來加人工就愈來愈多錢」。麥明詩說：「我的錢都會放在一起，我們有共同家庭計劃。」有指舊愛林作為示威，在社交網分享與現任女友裕美婚紗相，麥明詩說：「我不知，因為最近忙籌備婚禮，他都差不多年紀，我都祝福他。」

馮盈盈鄭衍峰陸浩明任司儀

馮盈盈、龐卓欣、麥大力、鄭衍峰擔任兄弟姊妹團成員，馮盈盈第一次做姊妹，替麥明詩嫁得如意郎君開心。她希望專心事業，決意兩年內不拍拖，加上兄弟團早已熟悉，感情方面沒想太多。麥大力撐拐杖現身，透露與一對新人是好朋友，一定來支持。問與女友簡淑兒可有結婚計劃？他笑笑口說：「We will see，我們現在很開心。」

鄭衍峰笑言來做打雜，因為麥明詩力求完美，為滿足對方做大騷想法，他聯同陸浩明、馮盈盈主持婚宴開幕儀式，好似回到無綫做台慶。

林母不尷尬 承認對裕美改觀

林作媽媽王妮莉獲邀出席婚宴，承認很喜歡麥明詩，可惜林作沒有福氣，雖然麥明詩做不到她的新抱，做契女也好，特別準備了大利市，祝賀對方早生貴子，開開心心，「Louisa（麥明詩）請我時，問會不會尷尬，我話不會，林作都叫我玩得開心點，影多點靚相。我勸個仔跟Louisa應該再見亦是朋友，二人之前有感情，但無緣分都無辦法，希望個仔都會幸福」。她讚新郎是有型飛機師，靚仔過林作。

提到林作分享和裕美婚照是否好事近？林母說：「應該都快，等他搞掂再講，他的事業現在做得幾好，身為媽媽都開心。」她承認初時不睇好林作與裕美，因林作差點坐監，見兩人患難見真情，後來林作入醫院，裕美又好照顧兒子而改觀。

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