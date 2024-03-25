甄子丹讚有動作演員潛質 張天賦馬場表演發台瘟甩嘴自責

有開騷計劃？MC說：「要睇公司安排，我都擔心今次表現不好有影響，覺得經驗不夠，要有多些這樣的演出機會。」他表示從未試過下注賭馬，難得入場會一試，體驗箇中樂趣，笑道：「剛剛看到有些馬匹很精神，有些耷低頭很內斂，我今（昨）日本身很精神，現在很內斂。」與甄子丹合作拍完戲後首次再見面，MC稱希望對方覺得他表現好，會有機會再合作，「我覺得除了音樂方面，可以在其他方面發展，幸甄子丹睇得起我，給我演出機會」。

甄子丹太太全家總動員撐場

甄子丹獲邀擔任活動大使超過10年，太太汪詩詩安排外婆、母親、妹妹汪圓圓和丈夫蔡加讚、表妹湛琪清與丈夫金承威全家總動員入場，甄子丹去年與蔡加讚夾份入紙養馬中籤再做馬主，表示新馬未到，還未構思馬名。會否延續「宇宙」系列？他笑說：「不好了，若拉不到頭馬會有點尷尬。」

甄子丹透露新戲《誤判》特地設計了一場由頭打到尾的戲給MC，大讚對方犀利、聰明又叻仔，他十分滿意，相信大家會看到MC的身手和當動作演員的潛力。問可認為MC是被唱歌耽誤的動作演員？甄子丹說：「他絕對做到動作演員，我要求都好高，他也可應付，很有潛力，也想再找他合作。」

湛琪清佗仔湊成「好」字

湛琪清腹大便便到場，透露懷孕6個多月，今胎是兒子，加上兩歲多大女，正好湊成「好」字，她笑道：「女兒有少少呷醋，經常要我抱，希望將來不會欺凌弟弟。」她表示未知會否再生，現正為兒子改名煩惱，投訴老公說話不算數，「本來老公話女兒跟他名字以K開頭，生仔就跟我的名字改J開頭，現在老公話無講過」。

記者：林祖傑