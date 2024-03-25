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娛樂

姜濤方皓玟火辣演出Edward Chan作品展 陳柏宇跣親席地而坐獻唱

Edward Chan作品展｜姜濤風頭蓋全場 與方皓玟合唱貼身對望

【明報專訊】音樂製作人Edward Chan（陳浩然）一連兩晚假亞洲國際博覽館舉行首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，前晚開鑼，演出嘉賓包括姜濤、呂爵安、周柏豪、陳柏宇、林一峰、林奕匡、徐浩、黃妍、葉巧琳、陳柏宇、Daniel Toh、衛蘭、薛凱琪與方皓玟。

姜濤粉絲最多，甫開場，一班姜糖（粉絲暱稱）已高舉燈牌展現一片燈海。姜濤打頭陣唱出陳奕迅的《今天只做一件事》，全場粉絲歡呼尖叫，之後姜濤分別與薛凱琪、呂爵安和方皓玟合唱。

姜濤扮型忍笑

姜濤與穿透視裝現紅色bra的方皓玟合唱《Dummy with extend intro》時，一展舞技，二人身貼身對望，一直裝酷的姜濤忍不住偷笑。林奕匡吹色士風與林一峰、徐浩唱出《一笑至知》、《謝謝儂》和《Goodman》，林一峰則彈結他與黃妍合唱《笑容迷路了》。

陳柏宇坐輪椅離場

音樂會接近尾聲發生小意外，陳柏宇出場唱陳奕迅的《忘記歌詞》，落階梯時不慎跣腳跪低，他即向觀眾報平安，大嗌：「無事」，但他未有起身，坐在地上唱歌，其間停一停再說：「唔好起身就得。」然後慢慢站起身，再強調：「我無事喎。」他唱畢由工作人員攙扶回後台，在後台經過初步檢查和治理，坐輪椅離場。陳柏宇事後在社交網報平安，「頭先同級樓梯隻揪，一隻腳拗柴，不過好彩我有三隻腳，大家唔使擔心」。

演唱會最後由方皓玟唱出梅艷芳的《想不起來》作結，Edward Chan在台上表示一直做幕後，要向觀眾表達自己情感，確實一片空白，幸得到身邊人和音樂伙伴協助，令心中想呈現的畫面都在演唱會呈現，希望大家搵到自己回憶。

Edward Chan代陳報平安

Edward Chan騷後受訪，對於陳柏宇發生意外，他說：「我無親眼目擊陳柏宇跌倒，透過耳機聽到他撠親，他回後台已有急救人員幫手處理。見他坐着，仍有講有笑，一如以往陳柏宇式幽默。他出場見到熟悉的樂隊朋友，好開心打招呼，不小心差錯腳。」

Edward Chan經了解，知道陳柏宇只是輕微扭到。說到陳柏宇要坐輪椅離場？他稱小心為上，救護員檢查過沒有骨折並無大礙，「我放心晒。」他稱第二場會提醒大家注意梯級，但意外難避免，並稱滿意頭場演出，第二場會稍作調整，流程完全不一樣，演出者會有不同，就算唱同一曲目，處理方法都不同。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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