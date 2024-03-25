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娛樂

古淖文擊敗兩大熱成《中年2》冠軍 楊千嬅拒受訪避談評判資格惹爭議

【明報專訊】無綫《中年好聲音2登峯之戰》昨晚舉行，36歲古淖文擊敗其他6強選手奪得冠軍，更獲6名評審一致給予20分滿分，他得知勝出激動落淚大嗌黐線。賽前兩大熱譚輝智和顏米羔分別獲亞軍及季軍，譚輝智兼得「觀眾最愛好聲音大獎」。楊千嬅擔任嘉賓評判備受爭議，她拒絕受訪，避談是非。伍仲衡因撐楊千嬅被周啟生質疑，他認為樂壇前輩應該有器量不應該踩人。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

《中年好聲音2》7強包括安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔與沈宗賢昨晚出戰總決賽，首回合分別演繹慢歌及快歌，綜合評審和觀眾投票後，最高分3名選手晉級獻唱「自選必殺歌」爭奪冠亞季。首回合譚輝智獻唱梅艷芳和倫永亮《心仍是冷》獲最高76分，其中楊千嬅給他20分，解釋因為覺得他是素人，要堅持到最後不容易，需面對好大壓力，真心喜歡他，所以給20分。

譚輝智跳舞令人眼前一亮

譚輝智唱快歌時跳舞，全場歡呼，主持車婉婉形容譚輝智跳舞似食了軟骨散，陳慧嫻則說似上體育堂做柔軟體操；周國豐建議他做跳唱歌手。結果譚輝智以171分領先，跟167分古淖文和166分顏米羔一同晉級，並贏得「觀眾最愛好聲音大獎」，他說︰「好多謝一直以來支持我嘅人，我真係估唔到，好開心我行出呢一步，多謝大家。」

古淖文驚喜得滿分

譚輝智在「自選必殺歌」選唱張天賦《記憶棉》，不敵古淖文唱英文歌《Feeling Good》，古淖文總分99，並得到6名評審全給予20分滿分，擊敗92分譚輝智和89分顏米羔，奪得冠軍。他激動爆喊，領獎時說：「我𠵱家唞唔到氣，試過攞4個19分，但係未試過攞滿分。黐線㗎！多謝你哋呀，一路以來，由第一集去到今（昨）日，要多謝好多人，多謝《中年好聲音》呢個大家庭、評判、車婉婉、導師、我哋成班同學仔、幕後，你哋好惜我，好包容我，好照顧我呢個澳門過嚟嘅人，好多謝你哋。多謝香港好多人再次接受番我，最重要嘅係，好多澳門人到今日都依然咁照顧我、咁支持我，非常之多謝你哋，Thank you so much。」

楊千嬅未有跟其他評審大合照

楊千嬅擔任嘉賓評審，事前被批評不夠資格，有網民撐她時指出：「難道伍仲衡（評審之一）識唱歌？」伍仲衡反擊：「無常識嘅人先會覺得，做歌唱比賽評審一定要唱歌好聽。」遭周啟生暗諷「乜嘢偉大精警邏輯？」質疑要人接受完全無水平的事。楊千嬅昨晚節目前未有現身跟其他評審影大合照，透過無綫公關表示因要專注節目，不接受傳媒訪問，避談事件。

伍仲衡呻躺着中槍

伍仲衡形容今次是非風波成全城熱話，他躺着中槍，重申想講做歌唱比賽評判不一定要識唱歌，像顧嘉煇無唱歌，但經常做歌唱比賽評判，因做評審是講音樂能力和貢獻，只想告知大家這是常識，點知愈搞愈大件事。他覺得喜不喜歡是個人選擇，可以不聽，不要攻擊人、踩低人，關乎修養。

伍仲衡不開名說：「樂壇前輩應該有器量，不應該咁踩人，我本來幾欣賞佢。」對於被質疑做評審專業？他說：「如果佢有料請佢啦，𠵱家TVB請我做評審。」問他見到楊千嬅會否尷尬？他說不會，對方貴為天后不會為此事不開心，有抗壓能力。會否驚再惹起周啟生反擊？伍仲衡認為大家河水不犯井水，他只是覺得不鍾意可以不聽，不要攻擊中傷。

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