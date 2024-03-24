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娛樂

【娛樂場】《非誠勿擾III》 葛優情陷AI舒淇爆笑料

【明報專訊】馮小剛執導，舒淇、葛優主演電影《非誠勿擾III》正在港上映。《非誠勿擾》系列首部在2008年公映，憑獨樹一幟的喜劇風格拿下了3.25億人民幣票房，成為內地年度票房之首，並引發內地「相親熱」。2010年上映的《非誠勿擾II》以4.8億人民幣的票房位列年度票房第三。兩部作品為馮氏喜劇贏得了大批忠實影迷，高熱度和票房的表現，成為人氣IP。今次《非誠勿擾III》在延續前作的基礎上，從人物、故事、畫面等多方面都做出了全新升級，不僅老友齊聚，葛優、舒淇、范偉、姚晨及關曉彤全體回歸，還有岳雲鵬、常遠、虞書欣參演。

三「人」相處火藥味濃

《非誠勿擾III》故事講述笑笑（舒淇飾）答應秦奮（葛優飾）求婚後，因追求公益事業離家10年，研究出智能機器人的老范（范偉飾）為解秦奮相思之苦，設計了一個外表酷似笑笑，並植入二人美好回憶的機器人笑笑送給他。在秦奮逐漸深陷AI笑笑的「溫柔鄉」時，真笑笑突然歸來，讓一切都變得微妙起來。兩個笑笑，一個敢怒一個敢言，讓秦奮一個頭兩個大，頻頻被虐，三「人」的相處笑料十足，火藥味不斷。

馮小剛︰被打擾也是甜蜜

對於被網民討論頗高的第三部色彩風格，導演馮小剛分享靈感來自於早年為《不見不散》睇景時，看到養老院的斑斕色彩，有了「人老了是需要一種童心」的感觸，對於苦等笑笑10年與孤獨為伴的秦奮來說，明艷的色彩何嘗不是另一種「熱鬧」。也許正如同名主題曲《非誠勿擾》中所唱「有些人願意陪我一起變老，他們叫友人、叫愛人、叫親人」，在人生的旅途中，有遺憾、孤獨、苦澀、幸福，回頭看才發現，這一路也曾被那麽多人好好愛過，哪怕被「一次次打擾」，也是「最甜蜜的煩惱」。

AI機器人可代替真愛？

《非誠勿擾III》首次聚焦「AI機器人」，試圖通過秦奮與真假笑笑的一齣好戲來探討關於AI及愛的命題，戲中秦奮試圖向愛人辯解「她（AI機器人）就是你」，真笑笑的一句反問，不僅打破了這一個「虛擬」的幸福，也令觀眾不禁陷入深思，「她是我，那我是誰？」智能操控下的體貼關懷和切實流露的真誠真心，到底哪個才是真的愛情？我們究竟需要的是怎樣的愛情？

相關字詞﹕AI機器人 舒淇 葛優 非誠勿擾III

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