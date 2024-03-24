梁諾妍誕B女洪啤啤 洪永城再做老竇感動到喊

重7磅2 樣子似老竇

梁諾妍在社交網分享B女照片，笑稱細女同樣跟老公洪永城似樣：「我們的sir face 2.0妹妹Beryl出世了，重7磅2，51cm tall，SIR NOSE。多謝你選擇我哋做你父母，我會係你和家姐最強嘅後盾。」她指生第一胎時震痛到瘟瘟沌沌，今次剖腹生產，對她來說似第一次體驗。她指看到細女時感覺好奇妙，形容足磅健康的Beryl「成隻粉紅肉肉豬仔咁」，她倍感安慰。她多謝老公一直陪伴，繼續組織一個又熱鬧又溫馨嘅家庭。

洪永城在社交網代細女留言，笑言知道自己是sir face 2.0有點不開心，想似靚靚媽咪多些，一定要做mum face。她好高興來到這個家庭，笑說會傳承大家姐Molly（愛犬）為食，及二家姐好動的優點，成為又為食又好動的三妹。

娛樂組