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娛樂

陳自瑤盼《婚後事》開續集 羅子溢讚網民提議《身後事》有創意

婚後事｜陳自瑤望與羅子溢拍續集︰網民提議叫《身後事》

【明報專訊】羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、黎諾懿、賴慰玲及羅天宇等前晚相約睇《婚後事》大結局。黎諾懿與賴慰玲提議羅子溢請客，後者大方答應，稱已得到太太楊茜堯批准，「我闊綽朋友，刻薄自己，下個月慳點用錢」。

Yoyo期待接拍新劇

Yoyo表示很多粉絲在社交網留言，表示不捨得劇集完結，要求開拍續集，建議名為《身後事》。若要她為下集揀男主角，離不開羅子溢，因是最佳拍檔。羅子溢說：「我好就Yoyo的。」Yoyo笑他：「他好就得太太至真。」羅子溢大讚網民有創意，相信續集講得出就能拍得到，「我個角色尚未死，但難保續集寫角色癌症復發離世」。Yoyo認為《身後事》要貼題，即使將羅子溢角色推向死亡，都可用倒敘法拍他生前的事。羅子溢說拍到變靈異題材也不錯，可以鼓勵年輕人投身殯儀行業。兩人稱劇中很多花絮，將剪輯成彩蛋，稍後安排在myTV SUPER播出。Yoyo近期多做內地帶貨直播工作，自《婚後事》後已兩年沒拍劇，非常期待再有機會演戲，知道公司正為她接洽新劇。

黎諾懿偏愛傷心結局

黎諾懿透露與賴慰玲的感情線拍了兩個版本，最終選了開心結局。賴慰玲說：「朋友說追看這套劇時好傷心，現在播開心結局，能令每個人都有出路，我覺得不錯。」黎諾懿指傷心結局是交代他的角色昏迷不醒，卻被賴慰玲誤會已死，他笑說：「我偏向喜歡這個悲傷結尾，覺得有遺憾美。」賴慰玲希望原班人馬拍續集，聽到有提議劇名叫《身後事》，覺得大有可為，她笑說：「愛到死之後，再變成人鬼情未了，一齊做陶瓷。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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