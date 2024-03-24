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娛樂

兩度鬧事 稱前妻長期濫藥 汪小菲接電話後放棄檢舉大小S

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人前夫汪小菲爭拗不停，連日來隔空開火。前日是兩人當年舉行婚禮的日子，身在台灣的汪小菲情緒不穩，兩度衝到大S的豪宅樓下咆哮，其間情緒激動，被警方帶回警局。汪小菲聲稱大S不讓他見家人觸及其底線，要實名告發大S與其妹妹徐熙娣（小S）長期濫藥，但接聽一個電話後，汪小菲離開警局及放棄檢舉大小S。大S對此透過律師發聲明，斥有人不斷誤導侵害其名譽，已做了毛髮、尿液等精密鑑定，沒有任何不法事。汪小菲母親張蘭前晚開直播護子，激動說兒子被人暗算。

汪小菲前日下午疑酒後在網上開直播狂爆粗，至下午5時跑到大S位於信義區的豪宅樓下大吵大鬧，驚動警員到場。他看到警察後情緒逐漸平復，表示只想來看家人。大S知道後讓家人下樓與汪小菲見面，之後汪小菲離開。警方表示未有將汪小菲帶回警局或逮捕。

兩度跑出警局接受訪問

相隔數小時，汪小菲再衝到大S豪宅，情緒激動，被警方帶回警局。警方表示汪小菲沒失控行為、身上沒酒味，認為他的行為跟酒醉沒關係。進入警局後，警方還未做筆錄，汪小菲卻兩度跑出警局接受傳媒訪問。

網民猜來電者是S媽

汪小菲向傳媒表示走到這一步，因大S故意不讓他見家人，踩到其底線，令他忍無可忍，「我不想讓我的家人在那種環境下成長」。又稱要實名告發大S及其細妹小S長期濫藥。他指大S透過第三方的證件購買沒經醫生開處方的藥物，吃完藥有幻覺，用高爾夫球杆、刀、空酒瓶打他，第二天她全部忘記。汪小菲稱第一次實名檢舉大S，相信台灣的司法，可以給他一個合理結果。汪小菲第二次做完訪問後，走到一旁接聽電話後突然離開，回到跟現任的女友Mandy租住的家，距離大S寓所不到500米。警方事後表示汪小菲沒完成舉報流程，接來電後便說不報案及離開。不少網民估計來電者可能是大小S母親，認為S媽在事件上一直公正不偏頗，對前女婿毫無怨言；亦有網民猜會否是汪小菲自導自演。汪小菲前日穿著頗皺的衫成為網民焦點，有指是出自國際品牌，價值約4500港元。

大S指已做毛髮尿液鑑定

大S前晚就汪小菲的指控透過律師發聲明︰「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

張蘭開直播稱兒子被人暗算

汪小菲的母親張蘭得知事件後護子心切，前晚在社交網開直播，激動說兒子被人暗算，被人激怒才會成為新聞人物，她說︰「這是有人故意激怒他，因她太了解他了。」張蘭指大S「引狼入室」，而且「狼」可隨時逃回自己的國家，令她十分擔心，要汪小菲把女兒接走。張蘭又說是她叫汪小菲住近一點大S，因孫女從出世開始就由保母楊阿姨照顧，希望能近一點有個照應。她說孫女前日在學校被接走，具俊曄、大小S等一家六口把孩子搶上車，又把楊阿姨推倒，汪小菲才衝到大S家。

大S經理人回覆台灣傳媒說︰「昨（前）天一個晚上來兩次，S家門口隨時都有記者，也知道司機車牌號碼，他們說徐家一家六口衝去汪小菲租屋處打架搶人，這話合理嗎？不會馬上被拍嗎？」經理人稱具俊曄於5月初在台北開騷，目前正籌備得如火如荼，「請大家來現場確認這隻狼有否潛逃回韓國？」

娛樂組

相關字詞﹕張蘭 汪小菲 徐熙媛（大S）

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