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娛樂

顏米羔否認「買粉絲」 專心《中年2》決賽 陳俞霏認獲贈法器：幫我旺財運

【明報專訊】無綫《中年好聲音2登峯之戰》今晚舉行，7強參賽者安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢昨日綵排及抽籤決定出場次序，現場公布「觀眾最愛好聲音大獎」走勢，截至昨午12時，暫列三甲是黃劍文、古淖文及譚輝智。

顏：長途賽不鬥技巧鬥心態

顏米羔賽前是非多，捲入涉「賄選」及「買粉絲」風波，他說：「我邊有錢，200元一個鐘，如果這樣，我都想轉行去舉牌扮粉絲，黐線，沒這回事。（有否不開心？）不敢不開心，要專心比賽，情緒一定有，但要調整，因長途賽不是鬥技巧，是鬥心態。」他也奇怪臨近決賽才多是非。他再解釋「賄選」一事，是朋友太急切撐他，新聞出後已跟對方說不可以這樣。會否覺得朋友好心做壞事？他說：「不會怪對方，她惜我才這樣，她都好內疚，已向我道歉。」對於目前不入「觀眾最愛好聲音大獎」三甲，他自問不是最受歡迎，最重要將歌曲唱好，答謝支持他的人。

大熱黃劍文自認楊千嬅粉絲

陳俞霏被指獲玄學家司徒法正贈法器，疑為她參賽發功。她覺得好搞笑，自認是喜歡掙錢的人，比賽名次不重要。她透露與司徒法正因曾合唱《福氣》認識，「師傅是幫我旺財運，幫我未來行的路暢順一點，如果幫我發功，我應該攞觀眾最愛好聲音最高票數。師傅送給我的法器，是一條頸鏈，話襯到衫就戴」。

對於楊千嬅加入做決賽評審惹爭議，顏米羔說：「她是大前輩，像足球教練不一定好波，可能經驗最多、心水最清。我執導過電影，影評人亦未必一定識拍電影和演戲，但他們可以理解和分析部戲」。陳俞霏認為音樂比賽分很多部分，不同評判用不同角度評分，專業水準愈高。黃劍文透露是千嬅粉絲，自小聽千嬅的歌，對方所有CD幾乎儲齊。他被視為大熱，可有信心奪冠？他說會盡自己最大努力，心情會緊張，盡量放鬆及養聲。

記者：柯美

相關字詞﹕黃劍文 楊千嬅 陳俞霏 顏米羔 中年好聲音2登峯之戰

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