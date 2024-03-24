凱特拍片證實患癌 網民鬧爆女星「抽水」 碧琪麗芙莉為「P圖」帖文道歉

凱特年初入院治病，王室對此三緘其口，結果惹來諸多揣測，本月10日她趁「英國母親節」公開與3名子女合照，以為可以平息疑慮？結果被傳媒踢爆「P圖」而拒絕刊登，她即為此致歉；其後有人目睹威廉王儲偕妻外出購物，二人有說有笑，又被網民質疑是凱特替身。隨着事件不斷發酵，王室公信力難免受到影響。

「死侍嫂」自覺羞愧

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）一向以口沒遮攔見稱，其妻「死侍嫂」碧琪麗芙莉亦有樣學樣，本月13日透過Ig上載照片，相中的她刻意經過「P圖」，令畫面錯漏百出，擺明「抽水」惡搞凱特，目的是為宣傳自家品牌產品，「今日好高興可以為大家分享我拍攝的照片，藉此宣布我們有4款新產品面世！你終於知道我最近為何失蹤了吧」。

隨着凱特拍片承認患癌，碧琪麗芙莉得悉「玩出火」，即時刪除有關照片並透過Ig Story留言道歉：「我知道今日沒有人理會我，但仍想回應事件，早前我發表關於P圖的愚蠢帖文，對此感到羞愧，非常抱歉，繼續為大家送上祝福。」雖然沒有指名道姓，但網民及傳媒心知肚明，她向凱特致歉，並為自己造成的公關災難「補鑊」。

另一方面，真人騷女星Kim Kardashian日前透過Ig上載一身黑衣打扮、準備乘車外出的照片，原本並無不妥，問題是她在帖文留言：「我現在出發去尋找凱特。」同樣有「抽水」之嫌，分別在Kim未有理會凱特患癌的消息，截至昨晚仍然拒絕刪文，惹來大批網民不滿並留言狠批「你必須向凱特道歉」、「你要有多低劣，才會惡搞一個患癌的妻子和母親」等。

奧莉花嘉芙蓮慰問

有人死不悔改，亦有人將心比己，說的是去年罹患乳癌的《變種特攻》女星奧莉花文尼（Olivia Munn），以及長期照顧患癌老公米高德格拉斯（Michael Douglas）的《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones），分別透過Ig慰問凱特，前者表示：「感謝你為自己和家人，對病魔展開優雅而果斷的對抗，祝你一切安好。」後者亦稱：「世界與你同在，永遠愛你。」