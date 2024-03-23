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娛樂

安雅泰萊采兒《芙莉歐莎》康城首映 金泰勇湯唯夫妻檔再合作《Wonderland》密謀參展

【明報專訊】第77屆康城影展將於5月14至25日舉行，佐治米勒（George Miller）執導、安雅泰萊采兒主演動作片《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）將以非競賽片身分舉行世界首映禮。另外，韓國導演金泰勇與內地女星湯唯因《晚秋》結緣，今年正值結婚10周年紀念，夫妻檔再合作新片《Wonderland》定於6月開畫，由於二人均是國際影展常客，加上康城影展5月中揭幕，有網民估計此片已報名參展，期望贏得金棕櫚獎，作為結婚周年禮物。

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，《晚秋》金泰勇執導新片《Wonderland》早於2021年疫情期間開鏡，煞科至今近三年，終於宣布6月上映，現正籌備宣傳工作。《Wonderland》台前幕後陣容強勁，不單是金泰勇繼韓國傳統音樂片《木偶故事》後，相隔6年的最新作品，也是他自《晚秋》後相隔13年再次執導長編電影，請來《分手的決心》湯唯、《我的女神室友斗娜》秀智、《青春記錄》朴寶劍主演，其他演員包括《鬼怪》孔劉、《屍殺列車》鄭有美、《上流寄生族》崔宇植，就連香港資深演員鮑起靜亦參演一角，難怪未映先轟動。

《芙莉歐莎》5月開畫

《Wonderland》講述主角為了跟離世親人再見，於是利用現實生活的大數據服務「Wonderland」打破陰陽相隔的限制，電影以獨特方式呈現人們面對生離死別的故事。戲中朴寶劍與秀智扮演一對戀人，湯唯與孔劉飾演夫妻。

近年韓片在國際影壇備受關注，第77屆康城影展將於5月14日揭幕，《Wonderland》剛好可在正式上映前報名參展。事實上，金泰勇與湯唯均是國際影展常客，前者執導《家族的誕生》與《晚秋》曾亮相希臘、瑞士及西班牙影展，湯唯甫出道已憑《色．戒》獲頒康城最具潛質新演員獎，主演《月滿軒尼詩》、《晚秋》及《分手的決心》也多次揚威海外。

今屆康城影展主競賽單元的評審主席是《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig），《Wonderland》會否入圍，名單將於4月11日公布。至於佐治米勒執導、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）與《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）合演《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》，昨日宣布5月15日在康城舉行世界首映禮。《芙》片是《末日先鋒：戰甲飛車》的前傳電影，香港定於5月23日上畫。

《Wonderland》6月在韓國上映，同期有兩部韓片開畫，分別是《歡迎來到王之國》潤娥與《財閥X刑警》安普賢合演《2點的約會》，以及《與神同行》河正宇與《德魯納酒店》呂珍九主演《劫機》，三片風格各異，勢掀票房大戰。

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