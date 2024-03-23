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娛樂

【娛樂場】玄幻劇《烈焰》 任嘉倫讚邢菲捱冷忍痛無怨言

【明報專訊】內地「古裝男神」任嘉倫與女演員邢菲在玄幻劇《烈焰》攜手闖蕩三界，深情陪伴彼此。該劇首播一周後，登上愛奇藝全球排行榜冠軍。故事描寫任嘉倫飾演的人族王子「伍賡」遭遇國破家亡後，淪落為奴隸卻始終沒忘初心，誓言替父母和人族報仇。

任嘉倫一人分飾王子「伍賡」及平民「阿狗」兩角，伍賡遭親娘刺殺後，靈魂上了阿狗的身軀得以復活，阿狗的未婚妻「白菜」（邢菲飾）始終陪伴他身旁，不僅跟他一起被綁到礦區當奴隸，還跟着他斬妖打怪，朝夕相處下，兩人也有了強烈的情感羈絆。白菜在得知自己是妖族後，向阿狗坦白說出真實身分，阿狗不但沒驚恐，更深情表白道：「不論你是哪一族的白菜，都是從礦場開始，跟我一路走來陪着我的白菜。」讓她非常感動。

演大婚戲撕心裂肺

任嘉倫與邢菲繼甜寵劇《烏鴉小姐與蜥蜴先生》後再度搭檔演出，任嘉倫讚賞邢菲道：「邢菲的拼勁令我意外，剛進劇組時天氣超冷，我看到她只穿了條短褲，凍到全身發抖，還是很努力在拍，腿受傷、被打到頭，都忍着不說，我能感受到她珍惜每一個演出機會。」他指邢菲演到後面，整個劇組的人都對她豎起大拇指，「有一場戲，我認知是應該要落淚，全場包括她在內都不知道我要哭，但她看到我哭後，馬上接住我的情緒，當下覺得白菜非她莫屬」。邢菲指因看到嘉倫哥眼眶含淚，情緒也被帶動。任嘉倫最難忘跟白菜的大婚戲，演得刻骨銘心、撕心裂肺，事後配音時又哭了一次，希望大家期待。

除了情感戲外，任嘉倫劇中也有大量武打場面，其中一場聽聲辨位，蒙眼打木樁的戲，不少網民讚超帥，他說：「我一直想嘗試拍攝打木樁的戲，沒想到能在《烈焰》中實現，因為我爸是練武術的，我從小耳濡目染，接觸到很多跟武術相關的東西，拍攝時挺興奮。」

何潤東：我兩集就領便當了

何潤東與馬蘇在《烈焰》中扮演任嘉倫的爸媽，令不少觀眾感到驚喜，兩人日前開直播聊拍攝花絮，何潤東一見到馬蘇就問：「你活到第幾集啊？我兩集就領便當了。」令網民爆笑。何潤東認為「辛王」的角色，雖然戲分少，卻是全劇的基礎，他說：「我很久沒拍劇了，都在幕後，之前像是《浮圖緣》，我的角色有點懦弱，這次回歸霸氣很爽。」

馬蘇開心演媽媽角色

對於演男主角任嘉倫爸媽的心境，馬蘇表示完全不排斥，反而很開心終於能演媽媽角色了，他們就是已經到為人父母的年紀，要她演白菜也演不來，演媽媽覺得很好，只要一直能被觀眾看見就很幸福。何潤東贊同說：「每部戲都會有不同年齡層的重要角色，我們現在到了另一個階段，必須去扛起其他責任了，再過10年，或許我們又會走出不同的戲路。」

相關字詞﹕馬蘇 何潤東 邢菲 任嘉倫 烈焰

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