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娛樂

《中年好聲音2》是非多 周啟生質疑千嬅任評判 顏米羔繼「賄選」再捲「買粉絲」風波

【明報專訊】無綫《中年好聲音2登峯之戰》周日（24日）舉行，7強參賽者爭奪冠軍寶座及網上投票「觀眾最愛好聲音大獎」。賽前爆出不少是非，大熱參賽者顏米羔先後捲入涉「賄選」及「買粉絲」風波，他在「觀眾最愛好聲音大獎」暫時不入前3名，未知是否受負面新聞影響。至於楊千嬅加入做決賽評審亦引起爭議，伍仲衡發聲指沒有常識的人才覺得做歌唱比賽評判要唱歌好聽，被周啟生質疑是接受「完全無水平」的事。

娛樂組

《中年好聲音2》最後7強分別是安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢，顏米羔參賽以來一直是大熱人馬，臨近決賽卻連續爆出是非，有網上群組稱只要在網上投票給顏米羔並截圖證明，就可換取價值280元的「撥筋肩頸按摩」服務一次。顏米羔日前在社交網發聲明澄清︰「有關報道指有米羔支持者推出投票送療程之帖文，非米羔及後援會的意思，本人亦通知了發文者移除帖文，多謝大家支持。」一名自稱是美容師的顏米羔女性友人隨後留言承認責任，自言當刻太衝動，沒仔細考慮就發文，沒想過會變成利益輸送，令顏米羔受影響。她表示事件跟顏米羔及其粉絲無關，純屬她個人決定，為此向外界致歉。

網民自稱假粉絲 一小時收200元

之後又有報道指顏米羔捲入「買粉絲」風波，有網民在社交網上載3月18日《中年好聲音2》7強記者會上顏米羔獻唱《紅色跑車》的片段，留言︰「第一次做假fans，爽Lam。細個以為啲fans係真。Btw，呢個人一定覺得自己好有型。」這名網民被其他網民問酬勞多少，稱一小時收200元，又說現場應該有真粉絲。該網民後來稱「無諗過咁多人睇，咁多人知咗，好驚出唔到糧」，並刪走帖子。

決賽評判團除肥媽、張佳添、陳慧嫻、伍仲衡及周國豐外，還邀請楊千嬅擔任嘉賓評審，蔡琴任表演嘉賓。評審名單公布後，惹來不少網民熱議，有在社交網留言指楊千嬅的實力在7強之下，建議應邀蔡琴、陳潔靈或杜麗莎等任嘉賓評審；相對有網民力撐千嬅唱功不差，「難道伍仲衡識唱歌？」躺着也中槍的伍仲衡轉發該帖文留言：「無常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評審一定要唱歌好聽。」他又在留言區寫道：「大家的熱烈討論，足以證明呢個節目有幾成功！以前睇樂評同影評，從來無覺得啲樂評人要識作歌，從來無覺得啲影評人要識拍戲，道理一樣啫！」

周啟生：呢個係乜嘢偉大精警邏輯？

周啟生亦在社交網表達意見，他寫道：「一個唔係作曲家，唔係編曲家，唔係音樂人，唔係綜藝科監製高層，同音樂並無其他關係，只係一個人人都認為唱歌唱得唔好嘅女歌手，擔任一個唱歌比賽嘅評判，有人撐佢認為做呢個唱歌比賽評判『係唔需要唱歌唱得好』，我想問呢個係乜嘢偉大精警邏輯？係唔係孕育一個新香港去接受一啲完全無水平嘅嘢？」

譚輝智古淖文黃劍文「最愛」三甲

「觀眾最愛好聲音大獎」截至前日中午12時，三甲走勢分別是譚輝智、古淖文及黃劍文。決賽賽制跟上季一樣，分成兩個回合進行，首回合7強選手各自唱慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票；第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」爭奪冠、亞、季軍。

相關字詞﹕伍仲衡 楊千嬅 周啟生 顏米羔 中年好聲音2登峯之戰

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