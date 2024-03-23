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娛樂

入選Rolling Stone「Future25」 MIRROR盼將廣東歌帶到更大市場

【明報專訊】美國權威音樂雜誌Rolling Stone最近公布年度名單「Future25」，全球25個影響未來的音樂單位，MIRROR成為唯一入圍的亞洲男子組合。12子對於成為「Future25」之一非常興奮，隊長楊樂文（Lokman）說好開心及榮幸，希望可以將廣東歌帶到更大市場。

12子接受雜誌訪問，談到Rolling Stone介紹MIRROR成員來自不同界別，呂爵安（Edan）表示：「我哋12個不是練習生出身，來自不同背景，有不同強項。」江生（AK）指疫情期間是艱難時候，亦令他們變得更團結。盧瀚霆（Anson Lo）說當時他們以新途徑跟歌迷接觸，如網上演出、開直播，從沒間斷跟歌迷溝通。陳卓賢（Ian）表示疫情令他們專注工作及努力改進。近期MIRROR衝出香港，到不同地方舉行巡迴演唱會，姜濤說：「仲有好多人不認識MIRROR，是好好的推動力，我很好奇海外觀眾見到我哋會有乜嘢感覺。」Edan指他們目標不止希望大家聽MIRROR歌曲，更希望燃起大家對廣東歌的喜愛及關注。

另一方面，MIRROR三子姜濤、Anson Lo及邱士縉（Stanley）昨午到金鐘出席品牌活動，他們出現時，粉絲尖叫聲不停，3人揮手打招呼，又在不同位置拍照。

至於成員柳應廷（Jer）於英國巡唱期間，被踢爆曾在網上撩女網紅，他返港後承認並表示下次會小心。近日又傳Jer與去年爆緋聞的插畫師Coey Ho露營過聖誕，並於農曆年三十晚在Coey家吃團年飯，疑似熱戀中。Jer昨午現身商台接受節目訪問，逾百粉絲在門外等候，約下午3時半，他離開商台時主動走近粉絲逐一簽名又收小禮物。Jer心情輕鬆，還應要求擺出心心手勢拍照，看來心情未受緋聞影響，他簽足15分鐘，又停步讓記者拍照，但沒有接受訪問便登車離開。

娛樂組

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