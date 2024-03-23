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娛樂

COLLAR處女個唱開鑼 Gao被抱起旋轉曬舞技 Day賣力演出

【明報專訊】女團COLLAR成軍兩年，一連3場處女演唱會《COLLAR CRUSH 2024》昨晚於九展Star Hall開鑼，7名成員穿性感服裝上演連場勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。隊長沈貞巧（Gao）被男舞蹈員抱起旋轉，考驗默契及功力。成員許軼（Day）跟《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）傳緋聞後首度公開露面，她賣力演出，心情未受影響。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

COLLAR最初出道有8名成員，隨着去年初蘇芷晴（So Ching）退團後，以7名成員Gao、邱彥筒（Marf）、Day、陳泳伽（Winka）、李芯駖（Sumling）、蘇雅琳（Ivy So）及王家晴（Candy）重新出發，終於達成她們開演唱會的心願，是成軍後首個大型演唱會。

著露腰衫短褲性感登場

晚上8時30分開騷，COLLAR穿著黑色露腰衫、短褲襯黑色長靴，一口氣唱出《Back in the Game》、《Atypical》、《Call My Name！》揭開序幕，全場觀眾歡呼尖叫，氣氛高漲，她們投入賣力演出。之後換上長裙的Candy、Ivy So獻唱《天氣之女》。接着Marf與Day、Winka出場唱《fOoL##》，再由Gao和芯駖接棒唱陳蕾的《伸縮自如的愛》。Gao施展舞技，被男舞蹈員抱起旋轉。隨後她們跳唱《Gotta Go！》，全場觀眾起身製造燈海大合唱，Day與Marf先返後台，其他成員唱《Never-never Land》。

張敬軒丁子高送花籃

場外有多個粉絲應援區，有巨型海報、人形紙牌等供粉絲打卡， COLLAR的歌迷會亦派應援手幅和環保袋等，吸引觀眾索取，場外還有不少COLLAR紀念品，如T恤、貼紙、海報及毛巾等，毛巾在開場前3小時售罄。COLLAR獲不少圈中好友送花籃支持，包括張敬軒、丁子高等。

Day早前跟《全民造星V》的Nathan傳緋聞，她透過經理人回應：「Day上年年尾經朋友介紹認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」之後她在群組向粉絲表示︰「對不起讓喜歡我的大家擔心了，我會努力生活，專注工作，大家也要按時吃飯，繼續善良。」至於Nathan備受攻擊，他曾在社交網留言：「再見世界。」蕭姓前經理人擔心其安全報警，其後他被發現在深井危坐在海邊的欄杆上，被送往仁濟醫院治療。

相關字詞﹕許軼（Day） 沈貞巧（Gao） 魏念恩（Nathan）

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