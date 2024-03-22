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娛樂

【開箱】《我獨自升級》韓流入侵日本動畫 孝順孱仔變最強獵人

【明報專訊】香港國際影視展（FILMART）早前在灣仔會展舉行，香港兩大動畫代理公司：木棉花國際及羚邦娛樂均有展出攤位，並先後舉行發布會，推介旗下作品，包括屬於前者的《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》和《SPY X FAMILY》等，10月將會推出矚目新作《膽大黨》；後者亦不遑多讓，有《咒術迴戰》、《我推的孩子》以及近期人氣急升的《我獨自升級》等，可謂平分秋色。

Netflix黃Viu同時播

《我獨自升級》原是韓國網絡小說，2016年首度公開，兩年後推出漫畫大受歡迎，全球累計點擊率已突破143億次。故事講述一班擁有超能力的「獵人」，前往異次元狩獵魔物，某日一名低級「獵人」意外獲得升級機會。除了漫畫之外，今年更推出電視動畫，由日本動畫公司Aniplex製作，又計劃開發電子遊戲，甚至翻拍成韓劇。由小說衍生出不同產品，這就是文化產業的力量。

動畫版《我獨自升級》1月6日推出，香港觀眾可在影視串流平台Netflix或煲劇平台「黃Viu」收看，上架後連續數周佔據香港Netflix十大收視排名，深受港迷追捧；在影視資訊網站IMDb也獲得8.5分（10分滿分），海外同樣受關注。動畫混合日韓元素，故事以首爾為舞台，主角也是韓國人，卻用日語配音，主題曲是韓國男團Tomorrow X Together（TXT）主唱日文歌《LEvel》。

獵人執行任務升級

動畫首季共分12集，截稿前已播出10集，每集長約半小時，故事簡單易明，節奏流暢爽快。講述在現實世界中，其他次元的「傳送門」被打開，門後出現充滿魔獸的地下城，部分人類的潛能亦因此被喚醒，他們擁有對抗魔獸的特殊能力，因此被稱為「獵人」，負責纖滅魔獸。「獵人」分為不同等級，最高是S級，其後由高至低分別是A至E級。

故事主角成振宇的潛能雖被喚醒，但只有最低的E級，全因實力太差，難怪被行內人嘲諷是「人類最弱兵器」。某日他跟隨其他獵人進入地下城執行任務，誤闖佈滿人臉魔像的雙重地下城，成振宇憑藉毅力生存下來，成為神秘電玩遊戲的玩家，開始透過遊戲提升個人能力，升級方法就像打機一樣，透過執行各項任務賺取金錢，成功過關會獲得獎賞，從而提升體力及武器，逐步升級為頂尖獵人。

日動畫藏韓流元素

《我獨自升級》改編韓國網絡小說，當中不乏韓流元素，例如成振宇為提升級數，走進韓國地下鐵站接受訓練，又往濟州與魔獸決戰，「哈韓」觀眾應該有親切感；動畫亦出現韓劇常見的「富二代」及校園欺凌情節，其中一幕講述成振宇跟同伴在雙重地下城遭上人臉魔像時，他們拆解其中一條通關密語，就是要向魔像跪拜，這一幕經常被漫畫迷借用來諷刺現實社會的階級制度，批評權貴最愛阿諛奉承。

動畫最引人入勝的是主角的成長過程，成振宇本是弱不禁風的少年，每次執行任務都會滿身傷痕，但為照顧病母及年輕妹妹，只好咬緊牙關，冒着生命危險當獵人。當他獲得升級機會後，展開從最弱變成最強的旅程，過程充滿機智及熱血。

相關字詞﹕電視動畫 我獨自升級 開箱

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