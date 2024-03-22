《異形：羅穆盧斯》預告首曝光 威尼斯影后打怪物

《異形》今集取名《羅穆盧斯》，跟2012年上映《普羅米修斯》戲名同樣源自希臘神話，分別在於後者屬於《異形》前傳作品，新片的時間線則在1979年上映《異形》和1986年《異形2》之間，跟正傳有不可分割的連繫。導演費德亞發拉斯接受美媒The Hollywood Reporter訪問時表示，新片靈感來自《異形2》刪除片段，太空船上一班小孩在走廊跑過的畫面，「他們長大後會變成什麼模樣？」於是才有佳莉施班尼等人滯留太空站的設定。