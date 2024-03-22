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娛樂

《異形：羅穆盧斯》預告首曝光 威尼斯影后打怪物

【明報專訊】《異形》系列導演列尼史葛（Ridley Scott）退居監製，改由《禁室殺戮》費德亞發拉斯（Fede Alvarez）自編自導最新一集《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），將於8月16日在美國開畫，香港提早一天上映，故事講述一群年輕的太空殖民與拾荒者，在廢棄太空站遇上異形襲擊的恐怖經歷。昨日公開首條長約一分鐘的先導預告片，大量異形幼蟲「抱面體」追殺人類，憑《Priscilla》贏得威尼斯影后的25歲美國女星佳莉施班尼（Cailee Spaeny）手持重型武器準備還擊之際，才驚覺異形正伺機偷襲，她能否成為薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）接班人，獨力抵抗異形？實在令人好奇。

《異形》今集取名《羅穆盧斯》，跟2012年上映《普羅米修斯》戲名同樣源自希臘神話，分別在於後者屬於《異形》前傳作品，新片的時間線則在1979年上映《異形》和1986年《異形2》之間，跟正傳有不可分割的連繫。導演費德亞發拉斯接受美媒The Hollywood Reporter訪問時表示，新片靈感來自《異形2》刪除片段，太空船上一班小孩在走廊跑過的畫面，「他們長大後會變成什麼模樣？」於是才有佳莉施班尼等人滯留太空站的設定。

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