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娛樂

《3體》Netflix上架前 倫敦首映禮造勢 曾靖讚曾國祥專業 想同阮經天合作

【明報專訊】美劇《權力遊戲》幕後班底製作、《少年的你》曾國祥有份執導，改編自內地作家劉慈欣得獎科幻小說的新劇《3體》（3 Body Problem），昨日（21日）在影視串流平台Netflix上架前，先在倫敦舉行首映禮，台前幕後空群而出，劇中飾演女主角「葉文潔」年輕版的台灣新人曾靖受訪時，大讚曾國祥表現專業，而且尊重演員，令她印象難忘。完成《3體》拍攝工作後，她最想跟《周處除三害》阮經天合作拍戲。

《權力遊戲》大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss），以及《真愛如血》伍亞歷（Alexander Woo）擔任製作人的《3體》，本月初率先在美國得州SXSW媒體展亮相，再為法國里爾舉行國際電視節Series Mania揭幕，日前分別到洛杉磯和倫敦舉行首映禮，劇中演員包括《尚氣與十環幫傳奇》黃凱旋（Benedict Wong）、《王冠》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）、《權力遊戲》尊畢利（John Bradley）和里安根寧咸（Liam Cunningham）、《喋血戰士》伊莎岡莎莉絲（Eiza Gonzalez）及台灣新人曾靖等悉數亮相，現場星光熠熠。

曾國祥為曾靖塗污泥

《3體》首季共分8集，講述天文物理學家葉文潔在文革期間目睹父親遭紅衛兵迫害致死，其後被徵召到偏遠的軍事基地，她的一個決定，影響了現在的一群科學家，被迫面對外星人入侵的威脅。劇中飾演年輕版葉文潔的曾靖日前接受台灣傳媒訪問，分享拍攝體驗，原本就讀美國南加州大學MFA（藝術創作碩士）學位的她，某日獲邀試鏡，原本以為只是學生習作，到場才知是Netflix投資劇集，結果一擊即中，為了配合長達8個月的拍攝期，她決定暫時停學。

曾靖首次拍攝荷李活大製作，扮演天體物理學家葉文潔的年輕版，為了讓演員理解《3體》涉及科學理論，製作團隊邀請牛津大學教授為他們補課，令曾靖對物理學產生興趣，都算意外收穫。另一方面，由於《3體》首兩集內容提及文革，製作人請來曾在內地拍攝《少年的你》及《七月與安生》的曾國祥執導，曾靖表示二人合作愉快，又讚對方表現專業，「他會走近演員，輕聲指導我們要怎樣做，這是對演員的尊重」；她憶述其中一場在森林拍攝的戲分，雖然化妝師已替她塗上滿身泥濘，導演仍覺不足，於是上前為她「補妝」，令她印象難忘。

「沒有不能改編的小說」

拍罷《3體》之後，曾靖笑言把賺得片酬「花在歐洲20天自助旅遊」。被問到可會考慮留在台灣發展？她表示「如果台灣有任何機會，可能會是我的首選」，最想跟導演李安及楊雅喆合作，又說因為喜歡《周處除三害》，希望有機會跟阮經天拍戲。

《3體》架構複雜，曾被視為不可能改編拍成影視作品的小說。隨着新劇上架，外國影評出爐，「爛番茄」網站給予76%正評（100%滿分），IMDb影視資訊網站亦有6.3分（10分滿分），當中有讚有彈，例如英國《衛報》稱讚新劇改編成功，「大衛班諾夫等製作人證明了，世上沒有不能改編的小說」；影視資訊網站IndieWire則不大看好：「要把一本以科學為名的小說，改編成娛樂大眾的劇集，是令人敬佩的挑戰，同時也有可能觸發災難性的後果。」

相關字詞﹕曾國祥 曾靖 3體

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