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娛樂

【娛樂場】《醫．道》醫學與宗教衝突 探討「真相」價值

【明報專訊】香港話劇團近日公演的舞台劇《醫．道》為英國當代破格改編劇作，由Robert Icke改編維也納編劇Arthur Schnitzler於1912年的作品Professor Bernhardi，2020年獲提名以著名演員羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）命名的奧利花舞台劇獎最佳新劇本。

醫生與宗教信仰對壘

《醫．道》以一件醫療事件，引發漣漪式的衝突和爭議，由科學、宗教信仰、種族、現代社交媒體文化等，引起一場衝擊的自我反思。前任助理藝術總監馮蔚衡除擔演主角Ruth，還與陳焯威聯合執導、岑偉宗翻譯，台前幕後傾力演出帶領觀眾探究「後真相」，大眾比起客觀事實，更傾向於以感覺、個人價值觀等來分辨對錯；在「後真相」年代到底如何於真相前自處。

《醫．道》講述一名少女因墮胎不當而命危，神父希望為其作臨終聖事，遭醫生Ruth以醫療判斷為由阻止。事件引發軒然大波，惹來社會關注；網上輿論不絕，各方促請醫院交代原委。Ruth背負自己以至醫院的前途立於風尖浪口，成為眾矢之的，同時有着難以對外明言的壓力。

編劇選角別具心思

飾演Ruth的馮蔚衡表示此劇一大特色是編劇Robert Icke指定扮演的演員，需要和角色有某程度的距離，「可以是性別、種族、信仰差距，所以今次其中兩個角色會用兩組演員去演繹，一組男、一組女，與他們對戲時，已體會到編劇選角的用意，希望打破慣常的觀點和看法，認識到標籤及性別定型等，學習與不同族群的人相處」。

讓觀眾反思各種社會議題

馮蔚衡稱編劇提出了一些今時今日不得不深思的社會議題，「一個醫生是否懂得『醫人』就足夠？擁有權力是否能夠操控別人的生死？瘋狂的網絡世界在我們的生活扮演怎樣的角色？信仰和信念的崩潰會導致什麼？對於這些問題我沒有答案，期望聰明的觀眾有吧」。

導演陳焯威表示現代社會有很多不同的問題，很多時都源於自身價值或定位的疑惑，「《醫．道》讓觀眾抽離及反思原本對角色的一些概念和定型。觀眾去到某一個情節，可能會突然發現角色的預設與想像的不同」。

《醫．道》

日期：即日至4月1日

地點：香港藝術中心壽臣劇院

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