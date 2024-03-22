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娛樂

奪吳啟洋熒幕初吻 盧鎮業爆女友廖子妤開心「食花生」

Phoebus首獻出男男吻 跟盧鎮業激咀 小野冇同廖子妤備案

【明報專訊】衛詩雅、陳湛文、廖子妤、盧鎮業、吳啟洋等昨日宣傳ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》，吳啟洋為新劇獻出熒幕初吻，同一天內分別跟盧鎮業和麥詠楠拍接吻戲，特意買漱口水準備。盧鎮業首次跟男演員接吻，感覺特別，因吳啟洋比他高、嘴唇比女性較厚。

吳啟洋還是女友廖子妤較好咀？盧鎮業認為跟男、女接吻沒法比較，「不同對手有不同好咀的地方」。他稱與女友同是演員，互相體諒和支持，不會為拍親熱戲備案，笑說通常拍完戲才跟對方分享，女友聽他講感受很開心，當「食花生」，就算以前跟女演員拍接吻戲，女友都不介意。

廖子妤傅孟柏多愛情動作戲

陳湛文與廖子妤、衛詩雅有感情線，笑稱自己很「乾淨」，最大尺度只跟廖子妤相擁，爆對方與台灣男星傅孟柏有很多親熱戲。廖子妤笑說：「我和傅孟柏動作連場，畫面符合電視尺度。今次算是正式拍談情戲，以往演出多是殺人或牀上戲。」

衛詩雅透露劇中要從廖子妤手上硬搶陳湛文，跟陳湛文全是神交，連拖手場口都沒有。她好奇問兩對手拍親熱戲前有否向另一半備案？廖子妤直認沒有，「我跟小野（盧鎮業）不會互相監場，基於尊重，拍完戲會告訴對方，當交流」。

陳湛文爆老婆曾呷女星醋

陳湛文稱拍親熱戲前定必鉅細無遺向太太備案，又讓對方看劇本，太太試過呷醋，企圖反對他跟某名女藝人合作。衛詩雅追問是誰？陳湛文避談，笑說：「就是衛詩雅和廖子妤。」衛詩雅認為拍戲毋須交代太多，若將來另一半阻止，會飛起對方，以事業為重。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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