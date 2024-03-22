李駿傑李幸倪跳辣身舞觀眾嘩聲四起 馮允謙靠肥仔增強「舞」功

記者：柯美

攝影：劉永銳

Gin Lee、馮允謙、Jeremy與肥仔全晚落力獻唱，除各自solo外，還有不同配搭表演。Gin Lee先與肥仔合唱《Dum Dum》，後者再聯同Jeremy跳唱盧瀚霆的《On》。鮮有跳舞的馮允謙驚喜騷舞技，與肥仔又唱又跳，表演後馮允謙搞笑突襲偷吻肥仔面頰。

Gin Lee換多套衫曬身材

接着Gin Lee換上黑色性感bra top露背裙與Jeremy合唱《半》，二人大跳辣身舞，意態撩人，Jeremy更借位扮吻Gin Lee，觀眾嘩聲四起。Gin Lee之後再換上粉紅色絲絨裙，跟肥仔合唱情歌，肥仔輕攬Gin Lee纖腰，又作狀咀對方，二人手拖手及做出心心動作，甜蜜滿瀉。

音樂會尾聲，肥仔率先跳唱自己歌曲《Jap Jap》帶動全場氣氛，觀眾站起身，其餘3人再登場，一起合唱Twins的《著睡衣跳舞》。馮允謙分享排舞辛酸，「雖然好好玩，但我對跳舞沒有信心，多謝肥仔給我很大推動力，決定再開騷會繼續跳舞」。Gin Lee說：「跳舞好難，但喜歡，最緊張獨自跳舞。」肥仔笑稱以為Gin Lee和Jeremy跳辣身舞才緊張，因排舞時望到Jeremy勁怕醜，每次都好似隔空攬Gin Lee，他心想：「佢係咪唔鍾意Gin Lee？」最後4人合唱馮允謙的《A New Day》為音樂會結尾。

花姐笑Jeremy學識溝女

Gin Lee、馮允謙、Jeremy與肥仔騷後受訪，馮允謙被3拍檔大讚跳舞好好睇。問他有否跳上癮？馮允謙表示已盡力，「有他們伴住才信心大增，之後打算跟肥仔學跳舞」。問肥仔覺得馮允謙會否成才？他直認短期內不會，長期可以，大讚馮允謙有天分，記舞步很快又肯學，「他外表乖乖仔，但不馬虎。他咁勁，仲咁勤力，點夠佢玩」。馮允謙稱跳舞很大壓力，怕連累隊友，提到他偷吻肥仔，他笑言情不自禁，見到肥仔臉上有汗很可愛。

Jeremy否認與Gin Lee大跳辣身舞感尷尬，自爆落台後被經理人花姐（黃慧君）取笑可以「溝女」了，讚他狀態甚佳。他承認綵排時的確不敢「掂」Gin Lee，保持距離，排舞老師也忍不住笑問：「你好憎佢咩？」他在台上才敢掂對方，馮允謙撐Jeremy有紳士風度。

肥仔自作多情拖Gin Lee

肥仔被笑與Gin Lee拖手唱情歌好艷福，Gin Lee稱是肥仔要求，肥仔卻說是有人告知Gin Lee想拖他的手，Gin Lee聞言否認，肥仔搞笑扮尷尬稱自己收錯風，一廂情願。

Gin Lee穿了多套露腰裝騷腹肌，表示為今次演出連續排舞一個月，向3名拍檔分享邊運動邊唱歌會練成腹肌。肥仔被問連場勁舞有否變瘦？他指着肚腩笑說：「有一大嚿腹肌，不過我發覺音樂會海報我變瘦咗，腰圍跟馮允謙一樣。」

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