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娛樂

陳自瑤自認「落閘」高手不會出軌 羅子溢額頭鑿「視后」無人敢埋身

陳自瑤《婚後事》演得真實 性格與角色相反 非本色演出

【明報專訊】羅子溢與陳自瑤在無綫劇《婚後事》演離婚夫妻，劇情及演繹充滿話題。羅子溢稱演得好歸功於老婆楊茜堯；首當女主角的陳自瑤表示差點演到抑鬱。現實中他們對婚姻關係的看法各異，但談到出軌這念頭，均稱絕不會在自己身上發生。

羅演活角色歸功老婆楊茜堯

羅子溢入行10多年，多演陽光正直角色，今次演頹廢和沉鬱，內心戲較複雜，情緒起伏好大，對他是大挑戰，而且超級難演，「疫情期間拍攝對我有好處，當時跟老婆分房瞓，亦不敢接觸小朋友，專心在角色上，保持沉鬱」。他演戲多年，今次遇到有發揮的角色，才有能力處理，似冥冥中自有主宰。聽到很多讚賞聲音，是入行以來第一次。

羅子溢現實中愛惜老婆和子女，跟角色很貼近，而且家中都是老婆話事，最難度高是演離婚戲，「慶幸當了爸爸才有這種感受，要怎樣保護屋企，以及對老婆和子女的愧疚感受」，他稱演得好是老婆的功勞，「她訓練我，人生如戲，戲如人生，夫妻間相處有時甜蜜或鬧交都好，都要呃呃𧨾𧨾，都係戲嚟嘅！」

陳自瑤的角色經歷老公出軌至失婚，常處於歇斯底里狀態，加上首次擔正女主角，壓力不小。她稱接到角色時有點怯，因首次演這麼重要角色，劇情又好高難度，怕辜負編劇和監製的期望，「要由內至外散發出來，狀態是崩潰、心如刀割，拍攝時我簡直生人勿近，要封閉自己，用好大力量豁出去演，拍到差不多抑鬱」。

陳生人勿近 險演到抑鬱

陳自瑤表示現實中不是歇斯底里的人，比較內斂，什麼都擺在心，忍耐力好強，不會如角色般瘋狂及癲，會很理智，「開心大家覺得我演得好真實，對演員是一個肯定」。被指是本色演出？她稱完全忠於劇本，癲喪地咆哮式大叫要離婚，也是劇本需要，不會因看到劇本跟傳聞類似而抗拒，「個劇本好正，我好幸運，演員等了多年都是等一個機會，沒去想會令人聯想到其他，只想盡力演好角色，是專業演員的態度」。

如何看婚姻關係各有見解

劇中角色離婚收場，兩人現實中如何看婚姻關係？剛經歷七年之癢的羅子溢說：「我預了婚姻有高有低，比較悲觀，不會覺得是童話，最後可以白頭到老才是愛情。我懂得釋放壓力，兩個人相處一定有分歧，做老公預了要遷就，若有壓力，會做運動和找朋友傾偈抒發。」陳自瑤有不同見解，「細個看很多公主、王子的童話故事，幻想結婚後幸福快樂生活，好嚮往愛情和婚姻，但到現實世界的婚姻，面對很多不同考驗和挫折，兩個人怎樣在婚姻裏互相學習和成長好緊要」。

怎樣避免有出軌念頭？羅子溢不覺得要拒絕別人鍾意自己，只要對方沒有表白的行為，仍可當正常朋友交往，「若對方表白仍交往就不對，如劇中王敏奕的致命誘惑，對唔住，睇我背後靠山幾勁，邊個唔知我額頭鑿住『視后』兩個字。在TVB工作，老婆個個都識，變相令我好安心」。陳自瑤自問是黑白分明、道德觀念很重的人，「我是好專一的人，進入婚姻，就要對婚姻、家庭及小朋友負責任，絕不會讓這種事發生在自己身上，不會畀人埋身。我是落閘幾強的人，如鍾意對方才打開，不鍾意，約我食餐飯都不會去，甚至做朋友都不會，不想給別人假希望，我好決絕，清楚界線，在公司多年，相熟男藝人屈指可數」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

羅子溢/服裝：Sandro

髮型：JanChiu@IL Colpo

化妝：Evelyn Ho

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