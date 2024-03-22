陳淑芬生日宴星光熠熠 佘詩曼遇緋聞舊愛鄭嘉穎 王力宏甄妮冤家聚頭 甄珍避談爭產案

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳淑芬生日晚宴星光熠熠，除新聞人物甄妮、王力宏及甄珍，出席嘉賓還有鄭嘉穎與太太陳凱琳，甄子丹夫婦，呂良偉夫婦，佘詩曼、袁詠儀、唐鶴德、郭富城、鄺美雲、草蜢、陳百祥、胡楓，久未公開露面的關菊英跟同性密友周偉利亦現身。

陳：最後一次搞大型生日會

壽星陳淑芬身穿紅衫加上招牌紅色眼鏡亮相，她表示生日宴籌備幾個月，最少有10圍枱的嘉賓是專誠返港賀她，笑言安排座位有難度，感謝旗下公司團隊協助，「一連搞3個大企劃，包括澳門舉行的紀念展覽、今晚宴會及明天澳門舉行的演唱會，對我的團隊來說是很大挑戰。畢竟我已踏入古來稀之年，相信今次是我最後一次搞大型生日會，今後生日只跟一小撮朋友慶祝，想以後每天過得像生日般開心」。她的生日願望是世界和平、身體健康及日日開心。昨晚趁機跟朋友敘舊，亦是答謝晚會，多謝一直支持她事業發展的友好。

鮮有露面的甄珍手持拐杖由好友連炎輝陪伴到場，精神不錯。問到身體狀况，她自嘲年紀大，歲月不饒人，早前做過腳部手術，現時逐漸康復中。她表示與陳淑芬相識近50載，非常欣賞對方的能幹、勇敢、自信及熱情，是難能可貴的朋友。甄珍透露兒子章立衡也在港。問到與前夫劉家昌的爭產官司有否影響心情？她說：「不會。（可有嬲前夫？）現已進入法律程序！」她避談爭產案，轉身入場。

聞前妻李靚蕾 工作人員代擋駕

甄妮對娛樂圈大小事不平則鳴，去年王力宏在台北小巨蛋開騷，說了一句「真相不重要，流量最重要對不對？」惹甄妮批評：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裏真是不知所謂。」昨日兩人同場，未知有否碰面。王力宏與前妻李靚蕾離婚官司仍審理中，自離婚後，他首次在港公開露面，說專誠為晚宴而來，跟陳淑芬於2000年認識，當年對方找他為張國榮演唱會擔任嘉賓，自此不時保持聯絡，大讚陳淑芬工作方式很值得學習。他透露之後飛往常州演出。問有關與前妻的官司問題，他聞「前妻」兩字，身旁工作人員即代擋駕，隨即轉身入場。甄妮聯同好友狄波拉、上山詩鈉到場，婉拒接受訪問。

甄子丹：《葉問5》構思階段

甄子丹與太太汪詩詩及女兒甄濟如到場，稱去年拍攝電影《誤判》正做後期工作，有機會今年稍後上映。他正斟洽拍西片，仍等待劇本，明白慢工出細貨。外界關注他是否接拍《葉問5》，剛經過的呂良偉笑說：「黃飛鴻拍到100集，葉問都可以試試。」甄子丹表示拍100集會頂不順，若拍到第10集則會量力而為。他指現在拍戲不止講求大製作，有好劇本才最重要，《葉問5》仍在構思階段。他覺得可跟呂良偉合演《導火線2》，延續片緣。

甄濟如剛加入樂壇當歌手，指陳淑芬是自己尊敬的前輩，又透露稍後推出中文歌，正苦練廣東話。

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