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娛樂

【開箱】《美好世界》 車銀優擺脫收視毒藥污名

【明報專訊】被喻為「臉蛋天才」的韓國男團Astro成員車銀優，憑藉俊俏外表而大受歡迎，就連「Do姐」鄭裕玲都讚他是「完美的靚仔」。唱而優質演的車銀優，並非每部劇集都叫好叫座，《Island》最低收視只有1.2%，《犬系戀人》最高亦不過2.8%。最近他跟《謎霧殺機》金南珠合演MBC電視台新劇《美好世界》，多得視后帶挈，截稿前播出6集，收視直逼雙位數字（9.9%），成功替車銀優洗脫「收視毒藥」污名。

反思何謂「美好世界」

金南珠與車銀優合演《美好世界》消息公開後，粉絲一度擔心52歲金南珠跟26歲車銀優可會談一場「母子戀」？隨着新劇本月1日首播，由母親痛失愛子，為向肇事司機報復而淪為階下囚揭開序幕，證實金南珠與車銀優之間並沒愛情線，只因同病相憐而互相幫忙。香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看《美》劇。

單看劇名實在難以猜想故事內容，曾為《清潭洞醜聞》編劇的金智恩表示，希望把新劇打造成沒有希望的世界，好讓觀眾反思何謂「美好世界」。故事講述著名心理學教授兼作家殷秀賢（金南珠飾），跟任職電視台記者的丈夫姜秀浩（金剛于飾）和兒子姜建宇（李濬飾）過着幸福生活。

揭開喪子車禍內情

某日，秀賢得悉兒子發燒而趕回家，發現兒子已退燒，正在花園玩耍，以為放下心頭大石？其後發現稚子走出家門並遭汽車撞斃。飽受喪子之痛的秀賢，眼見肇事司機竟獲輕判緩刑，而且毫無悔意，怒火中燒之下，開車撞斃對方，因而判監7年。秀賢執行私刑，究竟是對是錯，留待觀眾自行判斷。

新劇暫時播出6集，主要圍繞秀賢出獄後，發現丈夫曾有外遇，兒子車禍也有內情，並結識到同病相憐的孤兒權善律（車銀優飾），後者在一場火災中失去雙親，從此過着孤苦生活，縱火案犯人正是秀賢獄中好友。秀賢與善律如何揭發車禍背後的陰謀，值得觀眾追看，以目前線索推斷，似與政治人物金俊（朴赫權飾）有關。

花美男變「華弟」吸睛

《美好世界》最大看點是金南珠與車銀優的對手戲，前者憑《賢內助女王》、《逆轉女王》等奠定實力派女星地位，2018年更憑《謎霧殺機》登上百想演藝大獎視后寶座，演技毋庸置疑。她在新劇上演多場痛徹心扉的喊戲，表達失去愛子的心痛與絕望，演來感染力強但不浮誇，令人動容。車銀優不再以「校園美男」形象示人，扮演車房技師，造型粗礦充滿新鮮感，演技也變得自然。戲中他為賺快錢，兼職狗仔隊替政商界人士蒐證和偷拍，預計將為劇情帶來轉捩點。

車銀優不再賣弄美色，改以健碩身材和滄桑男人味，比起前作刻意標榜的斯文靚仔形象更有吸引力，而他駕着電單車奔馳的樣子，乍看竟有幾分《天若有情》主角「華弟」浪子氣質，「Do姐」該有親切感吧。

相關字詞﹕Disney+ 韓劇 車銀優 金南珠 美好世界 開箱

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