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娛樂

《少女鬥惡龍》蟬聯Netflix收視王 《周處除三害》險守十大

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布3月11至17日的一周收視，美劇《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演魔幻片《少女鬥惡龍》3月8日上架，首三天已錄得3530萬觀看次數，第二周更急增44%至5080萬，不單蟬聯英語電影收視冠軍，更是上周Netflix最多人收看的影視作品；緊隨其後的是蓮茜露漢（Lindsay Lohan）主演愛情片《愛爾蘭情緣》，以1950萬觀看次數排第二位，恐怖片《Alone》佔季軍。

非英語電影方面，土耳其警匪片《偷心藝術》初上榜即以770萬觀看次數登上冠軍，宋仲基主演韓片《路基完》跌落第5位，最近在內地爆紅的台灣片《周處除三害》更由上周第4位滑落十大邊緣。

改編自英國導演佳烈治（Guy Ritchie）同名電影的新劇《瘋狂紳士幫》，上架第二周錄得2010萬觀看次數，蟬聯英語節目收視榜首；《降世神通：最後的氣宗》以520萬穩佔亞軍，跟紀錄片《以愛之名：青少年矯正計劃內幕揭秘》（330萬）同登三甲位置；非英語節目由德國懸疑劇《失信宇宙》首度登頂（690萬），墨西哥動作劇《冒險奪寶團》（520萬）上架即佔第二位，韓劇以金秀賢與金智媛主演《淚之女王》（340萬）成績最好，由上周第七位升上本周季軍，朴信惠與朴炯植合演《低谷醫生》已經播出結局，收視由第五跌落第八位不難理解。

相關字詞﹕低谷醫生 淚之女王 瘋狂紳士幫 偷心藝術 蓮茜露漢 愛爾蘭情緣 周處除三害 Netflix收視 少女鬥惡龍

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