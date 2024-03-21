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娛樂

【娛樂場】搣甩逾百磅自導自演《熱辣滾燙》 賈玲傳遞愛自己 減肥非重點

【明報專訊】內地喜劇演員賈玲繼自編自導自演《你好，李煥英》晉身全球最賣座華裔女導演第一位後，再次自導自演《熱辣滾燙》而「瘦」出另一票房佳話，由年初一上映至今勁收逾34億人民幣（約37億港元），走勢凌厲，成今年內地賀歲檔票房冠軍，目前排名中國史上最賣座電影第14位（截至3月19日），預計將攀升更高位置。

《熱辣滾燙》英文片名《YOLO》即「You Only Live Once」縮寫，故事講述溫柔善良的樂瑩（賈玲飾）是個重量級宅女，大學畢業後因工作不順利索性退隱，10年來一直躺平在家依靠父母，生活毫無目標。樂瑩跟搬回娘家同住的失婚妹妹經常針鋒相對，加上被男友背叛，感情失意的她決定邁出沉重步伐走出去，其間結識了落魄的拳擊教練昊坤（雷佳音飾），繼而找到寄託，因拳擊而重新振作，甚至想勇敢踏上擂台為自己贏一次，展開熱辣滾燙的新生。

幽默諧趣 深受觀眾歡迎

1982年出生的賈玲畢業於中央戲劇學院相聲表演專業，以相聲及參與綜藝節目為觀眾熟悉。身形圓潤的她一直走幽默諧趣路線，深受觀眾喜愛，曾客串電影《擺渡人》和《我和我的家鄉》等。2019年首次自編自導自演《你好，李煥英》，改編母親年輕時的故事，穿越時空回到過去，與母親變成閨密的喜劇，有笑有淚，創下54億票房神話，成為中國電影史上票房最高的女導演。

先增重50磅 再減133磅

2022年，賈玲再自導自演《熱辣滾燙》，改編日本電影《100円的愛》，拍攝期一年，她先為角色增重50多磅，然後在專業健身塑形教練團隊指導下，8個月內減133磅，同時接受拳擊特訓，練成拳擊手的模樣。賈玲透露拍完戲仍繼續保持運動，同時為保密造型，推掉其他幕前演出，盡量不出門。

掀健身拳擊收身熱潮

《熱辣滾燙》票房大賣，引發熱議，全因賈玲震撼的大突破，演活失意中年宅女減重變瘦重啟人生，除引起熱話，更掀起一股健身、拳擊，甚至減肥熱潮，被指是今年最矚目的現象級電影。賈玲表示減肥是其次，強調「愛自己」是她拍片的初衷，「我就知道你們看了電影，就能明白這不是一部減肥電影，甚至跟拳擊無關。很多人問我為什麼拍這部戲，我想大聲喊出：因為愛，因為渴望愛！2024年，一切都還來得及，記住要愛自己」。

《熱辣滾燙》3月21日香港上映

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