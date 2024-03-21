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娛樂

離巢冇包袱 拍旅遊節目展真我 唐詩詠否認躋身上流生活富泰

唐詩詠赴英國拍旅遊節目 被爆生活富泰：最緊要心靈滿足

【明報專訊】42歲視后唐詩詠前年9月與無綫約滿，結束20年賓主關係，以自由身接工作，一直未有新動向。原來她今年農曆新年期間低調接秘密任務，拍攝HOY TV旅遊節目《英國邊忽好》。HOY TV昨日隆重其事舉行記者會，並以「重返電視」介紹唐詩詠，HOY TV高層包括杜之克、余詠珊和何哲圖現身撐場。唐詩詠對目前沒有包袱的生活很滿足，可以做真實的自己，並稱抱開放心態，想多方面嘗試，有適合劇本會考慮接拍。對於跟梁洛施及陳伶俐聚會，被指躋身上流社會生活富泰，她認為心靈滿足最重要。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

唐詩詠穿著白衫白褲現身記者會，透露首次遠赴英國，此行共花21日時間，先後到倫敦、約克及曼徹斯特等不同城市拍《英國邊忽好》。她承認過程頗辛苦，但有很多體驗，難忘初嘗騎術訓練時，嚇到不停尖叫。

好姊妹黃翠如是出名「旅遊達人」，有否趁機向對方取貼士？唐詩詠說：「之前我去孟加拉探訪，翠如提醒記得帶定廁紙，去英國她就叫我不要生病，要帶定藥物傍身。現在最開心接到要離開香港的工作，好想一年飛一次，到一些從未去過的地方，例如希臘或埃及，因為不敢一個人去，拍節目就可以。」

認揀劇本挑剔

唐詩詠解釋以前不夠膽，因此較少機會主持綜藝節目，現在沒有包袱，可以做真實的自己。她很滿足生活現狀，現在抱開放心態，正與HOY TV斟洽拍其他節目，又不介意拍網上頻道節目。

提到早前她表示暫時未考慮重回無綫，又暗示可能與其他電視台合作，唐詩詠說：「一直有人同我傾拍劇和電影，拍劇我會比較挑剔，最重要是合適，想有多些不同嘗試。」她預告會籌備藝術工作。

跟佛友特別投契

唐詩詠早前與梁洛施和陳伶俐聚會，被網民指她升呢躋身上流社會，她解釋入行初期已認識陳伶俐，以前隔幾年會約會一次，一見面大家都很開心。梁洛施則是拍戲時認識，由於3人同樣信佛，彼此有共同話題，特別投契。

對於外界指她生活富泰，唐詩詠即借「鐵馬家族」好友擋駕，「馬國明是視帝，林子善也是最佳男配角，他們的身價同樣也很貴，我覺得最緊要是心靈滿足」。

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